Guvernul pregătește măsurile după scumpirea carburanților. OUG în prima ședință

Guvernul pregătește un pachet de intervenții pe piața carburanților, în contextul scumpirilor accelerate din ultima perioadă. Premierul Ilie Bolojan a declarat că autoritățile lucrează „serios” la soluții care să corecteze disfuncționalitățile din piață și să limiteze impactul asupra populației și economiei.

Declarațiile au fost făcute după consultările organizate la Palatul Victoria în cadrul Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, unde au participat reprezentanți ai patronatelor. Sindicatele au lipsit de la întâlnire, acuzând lipsa unui dialog real.

Șeful Executivului a declarat că veniturile suplimentare încasate la buget din TVA, generate de creșterea prețurilor la carburanți, nu vor fi păstrate de stat. Aceste sume urmează să fie redirecționate într-un mecanism de sprijin destinat atenuării efectelor scumpirilor.

Potrivit premierului, principiul de bază al pachetului guvernamental este împărțirea costurilor între stat, mediul privat și consumatori, astfel încât măsurile să fie echilibrate și să nu distorsioneze piața.

Executivul pregătește o ordonanță de urgență care ar urma să fie adoptată în prima ședință de Guvern. Actul normativ va crea cadrul legal pentru intervenția directă pe piața carburanților și pentru asigurarea continuității aprovizionării.

În paralel, autoritățile anunță că un al doilea set de măsuri va fi prezentat în perioada imediat următoare, în funcție de evoluțiile internaționale.

Guvernul a decis deja prelungirea schemelor de sprijin pentru sectoarele cele mai afectate, în special transporturile și agricultura. În cazul transportatorilor, a fost majorată suma returnată din acciza la carburant.

Impactul total al acestor măsuri depășește un miliard de lei, conform datelor oficiale. De asemenea, autoritățile promit că, odată cu aprobarea bugetului, vor fi deblocate plățile restante către companii, după întârzierile reclamate de mediul de afaceri.

În discuțiile cu patronatele, Guvernul a analizat și măsurile adoptate de alte state europene pentru a gestiona volatilitatea prețurilor la energie. Reprezentanții mediului de afaceri și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la conturarea soluțiilor finale.

Autoritățile insistă că viitoarele măsuri trebuie să fie ușor de aplicat, transparente și să încurajeze un comportament responsabil din partea tuturor actorilor din piață.

Adoptarea cadrului legal a fost însă întârziată. Ședința de Guvern în care urma să fie declarată situația de criză pe piața petrolieră nu a mai avut loc, după ce Consiliul Economic şi Social a amânat avizarea proiectului.

În acest context, Executivul încearcă să accelereze procedurile, în condițiile în care presiunea pe prețurile carburanților rămâne ridicată, iar efectele se resimt deja în întreaga economie.