Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală

Ilie Bolojan nu se simte confortabil la București, în politica de la cel mai înalt nivel. O descriere a mentalității și a stării de spirit a premierului a făcut-o Silviu Mănăstire, în podcastul realizat, vineri, de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Venit din Ardeal, politicianul ar disprețui mentalitatea din Capitală. Bolojan are o altă cultură a muncii și consideră că „în Regat”, legea e făcută de șmecherie și de șarlatanie”, după cum a explicat invitatul emisiunii.

„Ardelenii consideră că e o altă formă de etică a muncii, ei consideră că în Regat aici toți sunt escroci. Toți sunt șmecheri. Inclusiv cuvântul șmecher este un cuvânt săsesc. Toată lumea vrea să te păcălească la București. Ei cred că toți sunt niște loaze, că angajații de la stat, 90%, sunt niște golani, care toacă și freacă menta degeaba de dimineața până seara. Asta e mentalitatea lor, Bolojan consideră, aici este mare dezastru.”

Silviu Mănăstire este de părere că principalul obiectiv pe care ar trebui să-l aibă un premier este de-a atrage investiții. Iar despre șeful Executivului spune că este total nepregătit pentru această sarcină.

„Ce trebuie să facă un prim-ministru, din punctul meu de vedere, este să aducă bani în țară, să facă business pentru țară. Așa văd fișa postului. Rolul premierului la ora actuală este să atragă cât mai multe investiții. Iar Ilie Borojan, săracul, n-a plătit o factură în viața lui. A avut acea experiență tragică, o altă formă de psihologie a lui. Era șofer la magazinul lui de la Vadu Criștea. Muncea de-i săreau capacele.

Pentru că în anii 90, cu pregătirea lui, el trebuia să fie profesor de 1-4 la matematică. A profesat un an de zile și a văzut că moare de foame. Și a intrat în buticăria reală. Se ducea în Ungaria, aducea marfă. E greu să mi-l închipui în postura asta.”

Mănăstire crede că Bolojan nu era priceput nici la afacerea legată de magazinul pe care îl deschisese după Revoluție. „Avea o Dacia Papuc, venea la București, se ducea în Ungaria. Eu nu cred că poate să vândă niciun pachet de biscuiți cu fața aia. Deci Ilie conducea, căra marfa așa mai departe.

Și a avut experiența din anii 90, unde să fii mic antreprenor era o viață complicată. Veneau peste tine. La Oradea trebuia să dai șpagă. Vama, poliția, ANPC-ul, Garda Financiară. Te chinuiau. El a căpătat o ură pe instituțiile de control ale statului în perioada aia în care a fost necăjit. Și de-aia mărit TVA-ul. În 2005, cele două firme ale lui erau deja în faliment”, a concluzionat Mănăstire.