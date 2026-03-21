Nea Mărin și-a scos soția în fața reflectoarelor. Lecția predată tinerilor din prezent

Nea Mărin și soția sa, Mioara. Sursa foto: Captură video Youtube
Deși nea Mărin are un stil energic atunci când apare la televizor, este discret și rezervat când vine vorba despre familia sa. Totuși, zilele trecute acesta a discutat despre relația pe care o are cu soția sa, Mioara. „Noi am trecut prin multe. Când eram copii, am avut situații grele, am dus-o chiar în sărăcie lucie”, a spus acesta, pentru click.ro.

Nea Mărin, cunoscut din emisiunea „Poftiți pe la noi”, apare rar la evenimente mondene. Totuși, zilele trecute a fost prezent la inaugurarea unui nou magazin de mobilă din București, organizată chiar de Ziua Internațională a Somnului, unde a venit însoțit de soția sa, Mioara. Îmbrăcați elegant și ținându-se de mână, cei doi au atras atenția celor prezenți.

Nea Mărin a discutat despre relația cu soția sa, menționând că provin din același sat din județul Teleorman, că s-au împrietenit în vacanța de după clasa a noua și că au rămas împreună de atunci.

„Pe 5 aprilie împlinesc 68 de ani, chiar de Florii. Gândiți-vă că mentalitatea de atunci și tradiția în care am crescut ne-au ajutat să avem o căsnicie frumoasă. Așa ne spuneau ai noștri: „Deschide bine ochii, că e pe viață. Când ai jurat în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie până la moarte. Noi am trecut prin multe. Când eram copii, am avut situații grele, am dus-o chiar în sărăcie lucie, dar, pe lângă asta, au existat respectul și iubirea, datorită cărora am reușit să fim împreună și astăzi. În 1973 am venit eu în București, iar în 1979 a venit și ea, după terminarea liceului. Era învățătoare în satul nostru, dar am convins-o să vină cu mine și să ne mutăm în București”, a spus acesta, pentru click.ro.

Doi teroriști din Italia au murit în timp ce pregăteau un atentat
Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii anunță maxime de vară

Prezentatorul de la Antena 1 a povestit că s-au căsătorit, iar prima lor fată a apărut la aproximativ șase luni după nuntă, menționând că Dana s-a născut în 1981, iar Larisa în 1987.

Nea Mărin

Nea Mărin. Sursa: Arhiva EVZ

„Am luat-o de jos în Capitală, într-o garsonieră, apoi într-un apartament cu două camere, iar în 2005 am reușit să ne luăm o căsuță unde trăim foarte bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu și chiar îmi spun uneori că mi-a dat prea mult. Am trei nepoți de la Dana, iar de la Larisa am un nepoțel de 2 ani și 8 luni. Da, secretul unei căsnicii este iubirea, respectul și, câteodată, dansul. Noi, la petreceri, nu stăm ca tinerii cu ochii în telefoane, noi dansăm”, a mai spus acesta.

Printre vedetele invitate la deschiderea magazinului de mobilă s-au numărat Anna Lesko, Anca Serea, Adina Buzatu, Cătălin Botezatu, Pavel Bartoș, Andreea Berecleanu, Denisa Filcea și Flick, precum și Elvira Petre.

De asemenea, Elena Gheorghe a fost prezentă la eveniment alături de mama și sora ei.

16:37 - Nea Mărin și-a scos soția în fața reflectoarelor. Lecția predată tinerilor din prezent
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

