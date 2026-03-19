Un celebru serial revine la TV. Programul difuzării a fost publicat

Serialul „Sherlock Holmes și Dr. Watson” („Elementary”) va fi difuzat în România începând cu 23 martie, într-un maraton dedicat tuturor celor șapte sezoane, a anunțat televiziunea Diva.

Producția va fi difuzată de luni până vineri, câte patru episoade consecutive pe zi, de la ora 18:00. Programul începe cu sezonul 1 și va continua cronologic până la finalul seriei, programat pentru 14 mai.

Serialul îi are în rolurile principale pe Jonny Lee Miller, cunoscut din „Minți ucigătoare” și „Familia din Mansfield Park”, care îl interpretează pe Sherlock Holmes, și pe Lucy Liu, celebră pentru „Îngerii lui Charlie” și „Chicago”, în rolul doctorului Joan Watson.

„Elementary” este o reinterpretare modernă a celebrului duo creat de Arthur Conan Doyle. Acțiunea este mutată în New York, unde Sherlock Holmes, după ce ajunge într-o clinică de dezintoxicare din Londra, este trimis să locuiască sub supravegherea lui Joan Watson, inițial ca partener de monitorizare a dependenței sale.

Pe parcursul celor șapte sezoane, relația dintre cei doi evoluează dintr-un aranjament impus într-un parteneriat profesional solid. Cei doi devin consultanți pentru poliția din New York, colaborând cu căpitanul Thomas Gregson (Aidan Quinn) și detectivul Marcus Bell (Jon Michael Hill) în rezolvarea unor cazuri complexe.

Cazurile investigate variază de la crime dificile și enigme științifice până la investigații cu implicații politice și sociale, serialul combinând elemente de dramă polițistă cu dezvoltarea relațiilor dintre personaje.

Distribuția secundară îi include pe Aidan Quinn, Jon Michael Hill, John Noble, Nelsan Ellis și Desmond Harrington, actori cunoscuți din producții precum „Fringe”, „True Blood”, „Dexter” sau „Stăpânul inelelor”.

„Elementary” este o producție CBS Studios, distribuită internațional de Paramount Global Content Distribution. Serialul a fost creat de Robert Doherty, care a semnat și scenariul principal și producția executivă, alături de Sarah Timberman și Carl Beverly.

De-a lungul sezoanelor, proiectul a fost susținut și de alți producători executivi, printre care Michael Cuesta, Craig Sweeny, John Polson, Jason Tracey și Bob Goodman.