Netflix, început de an cu un thriller. Serial inspirat dintr-o poveste reală

Netflix lansează la început de an un thriller polițist captivant în șase episoade, inspirat dintr-o poveste reală. Serialul promite să fie prima mare surpriză pentru pasionații genului, combinând misterul cu tensiunea autentică a faptelor reale, informează Express.

Așadar, Netflix pregătește o nouă dramă polițistă captivantă, inspirată dintr-o poveste reală, care ar putea deveni serialul de neratat al începutului de an. „Blind Sherlock”, o producție în șase episoade, va debuta în ianuarie 2026 și se anunță promițătoare pentru fanii genului, mai ales pentru cei care au urmărit „Amsterdam Empire”.

Acțiunea serialului se desfășoară în Rotterdam, oraș afectat de o recrudescență a violenței provocate de bandele implicate în traficul de droguri. În încercarea de a restabili ordinea, autoritățile înființează o unitate specială, echipată pentru a intercepta convorbiri telefonice și a identifica principalii suspecți.

Printre noii membri ai acestei echipe se numără Roman Mertens, un polițist orb care, în ciuda scepticismului colegilor, demonstrează că lipsa văzului poate fi un avantaj neașteptat. Roman reușește să descopere detalii pe care ceilalți le trec cu vederea, să identifice tipare subtile în conversații și să lege indicii care par inaccesibile. Astfel, el rezolvă cazuri considerate aproape imposibile, dar se confruntă și cu pericole mult mai mari decât anticipase.

Producătorul Kristof Hoefkens povestește că totul a început cu un articol de ziar care i-a rămas întipărit în memorie. „Acum câțiva ani, lucram ca jurnalist, când un coleg a publicat un material despre Sacha Van Loo, un civil nevăzător implicat în activitatea unității de interceptări a poliției. Povestea lui m-a impresionat profund”, a declarat Hoefkens.

Împreună cu co-scenaristul Maarten Goffin, echipa a căutat să îl cunoască pe Van Loo, descoperind un interlocutor captivant și cu un talent aparte. Ideea de a aduce pe ecran un protagonist cu deficiențe de vedere, care conduce propria anchetă criminală, le-a oferit exact perspectiva originală pe care o căutau pentru drama lor polițistă.

Sacha Van Loo a activat timp de peste zece ani într-o divizie reală de interceptări telefonice, contribuind la rezolvarea multor cazuri complexe. Experiența și realizările sale excepționale au atras recunoaștere internațională și servesc acum drept fundament pentru noul serial.

În 2009, ABC News a dezvăluit că departamentul respectiv a angajat șase persoane cu deficiențe de vedere, deschizând o perspectivă diferită asupra modului în care pot fi integrate persoanele nevăzătoare în activități specializate.

Van Loo, unul dintre cei recrutați, a explicat la acea vreme că își folosește abilitatea de a „localiza ecoul”: „Pot să percep cum un sunet se reflectă de pe pereți sau alte obiecte. Este ceva ce aplic zilnic și, bineînțeles, în munca mea”.

Deși avea o experiență remarcabilă în identificarea tiparelor de vorbire și a accentelor regionale, el a spus cu modestie: „Când oamenii mă compară cu Sherlock Holmes orb, mă amuz. Munca noastră rămâne, în esență, administrativă”.

Creatorii seriei Blind Sherlock își propun să redefinească genul polițist, plasând personajul principal între arhetipul detectivului clasic și eroul de benzi desenate. În același timp, producătorii urmăresc să ofere o reprezentare pozitivă a dizabilității, transformând lipsa vederii într-un atu excepțional pentru protagonist. Serialul va fi disponibil pe Netflix începând cu 23 ianuarie.