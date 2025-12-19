De la detectivi la spioni: conexiunea neașteptată dintre „Knives Out” și James Bond

Fanii serialului „Knives Out” au făcut recent o descoperire care a stârnit entuziasm în comunitatea cinefilă: o legătură surprinzătoare între universul creat de Rian Johnson și celebra franciză James Bond. Observatorii au remarcat elemente subtile, de la personaje până la detalii narative, care amintesc de faimosul spion britanic, ceea ce sugerează că Johnson s-ar fi inspirat, intenționat sau nu, din universul Bond.

Cel de-al treilea film din seria „Knives Out” a fost lansat recent, stârnind interesul fanilor printr-o legătură neașteptată cu universul James Bond, în era Daniel Craig.

Abonații Netflix au remarcat că noul titlu, „Wake Up Dead Man”, continuă tradiția francizei create de Rian Johnson, dar aduce și o conexiune surprinzătoare cu actorii care au împărțit scena cu Craig în filmele 007.

În această producție, Craig revine în rolul detectivului excentric Benoit Blanc, implicat într-un nou mister de crimă aparent imposibil de rezolvat. Filmul a primit deja un rating impresionant de 92% pe Rotten Tomatoes, mulți critici și spectatori considerându-l cea mai reușită parte a trilogiei.

Pe lângă poveste și suspans, distribuția s-a remarcat prin nume sonore: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Kerry Washington și Mila Kunis. Totuși, atenția publicului nu s-a concentrat doar pe calitatea interpretărilor. Mulți au observat că fiecare film din franciză a inclus cel puțin un actor care a lucrat anterior alături de Daniel Craig în producțiile James Bond, creând astfel un liant discret între cele două universuri cinematografice.

Un utilizator Reddit a atras atenția asupra unei conexiuni surprinzătoare între franciza James Bond și seria Knives Out. Acesta a realizat o colecție de fotografii cu foști actori Bond care au apărut în filmele Knives Out, subliniind:

„Am observat ceva interesant după ce am revăzut filmele unul după altul. În Wake Up Dead Man, cu Andrew Scott și Jeffrey Wright, Daniel Craig colaborează din nou cu cel puțin un actor cu care a lucrat în filmele sale Bond în toate cele trei producții Knives Out”.

Fanii seriei își vor aminti că primul film a prezentat-o pe Ana de Armas, nominalizată la Oscar, în rolul asistentei medicale Marta Cabrera. Craig și De Armas au lucrat anterior împreună în No Time to Die, unde ea a interpretat-o pe agentul CIA Paloma.

Un utilizator Reddit a observat însă cu umor: „Ana de Armas a fost actriță în Knives Out înainte să fie în franciza Bond, nu invers”, subliniind că apariția sa în Knives Out a precedat cu doi ani debutul său în filmul Bond.

În continuarea Knives Out, Glass Onion, Craig se reunește cu un alt fost coleg din Bond, Dave Bautista. Fanii filmului își amintesc de rolul său amenințător, Hinx, din Spectre, diferit de interpretarea sa comică a magnatului jocurilor video Duke Cody.

Andrew Scott apare în Wake Up Dead Man în rolul autorului rătăcit Lee Ross, deși împărtășește puține scene cu Craig. În același film, Jeffrey Wright, nominalizat la Oscar și cunoscut pentru rolul său din No Time to Die, revine alături de Craig, interpretând episcopul Langstrom, mentorul protagonistului Jud Duplenticy. Wright îl interpretase anterior pe Felix Leiter, aliatul lui Bond, cu patru ani înainte.

Pe Reddit, reacțiile fanilor au fost entuziaste. Un spectator a scris: „Doamne, îl iubesc pe Jeffrey Wright”, iar altul a adăugat: „A fost cea mai mare surpriză să-l văd!”. Un al treilea fan a mărturisit: „Prezența lui Jeffrey Wright m-a făcut foarte fericit. Nu știam că este în film!”, potrivit express.co.uk.