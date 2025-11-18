Netflix a lansat trailerul celui mai așteptat film polițist

Noul film polițist, încărcat de mister, semnat de Rian Johnson atât ca scenarist, cât și ca regizor, este o continuare a peliculei „Glass Onion” și marchează cea de-a treia producție din seria „Knives Out”. Printre vechii colaboratori se numără și unul dintre cei mai îndrăgiți actori, care își reia rolul emblematic al detectivului genial Benoit Blanc, potrivit Tudum.

Daniel Craig își reia rolul detectivului Benoit Blanc pentru a treia oară în „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, iar „lupii” sunt deja la pândă, așa cum dezvăluie noul trailer. „Cât de norocos sunt?”, mărturisește actorul, care a interpretat anterior același personaj în „Knives Out” și ”Glass Onion: A Knives Out Mystery”.

Pentru detectivul stilat, acesta nu este un caz obișnuit. Intriga polițistă din centrul celui mai recent mister semnat de Rian Johnson este, potrivit lui Blanc, „imposibilă”. „Acest lucru depășește cu mult munca obișnuită a poliției. Este ceva ce nici măcar eu nu am experimentat”, explică el în videoclipul de prezentare.

Fanii pot descoperi cel mai periculos caz al lui Blanc până acum în noul trailer, înainte ca filmul să fie lansat în cinematografe pe 26 noiembrie și să debuteze pe Netflix pe 12 decembrie.

Pentru regizorul nominalizat la Premiile Academiei, Rian Johnson, acest capitol întunecat din seria sa de mistere cu crime „a fost cel mai greu scenariu pe care a trebuit să-l scrie vreodată”.

Cu Craig în fruntea unei distribuții impresionante, „Wake Up Dead Man” explorează consecințele unui deces inexplicabil în rândul unei parohii din nordul statului New York.

Sub semnătura distinctivă a lui Blanc, povestea ne conduce direct la miezul evenimentelor: atunci când fostul boxer transformat în preot Jud Duplenticy (Josh O'Connor) este trimis să-l sprijine pe carismaticul Monsenior Jefferson Wicks (Josh Brolin), devine clar că congregația se confruntă cu probleme serioase.

Cercul restrâns, dar dedicat, al lui Wicks îi include pe: devotata doamnă bisericoasă Martha Delacroix (Glenn Close), îngrijitorul de terenuri Samson Holt (Thomas Haden Church), avocata Vera Draven (Kerry Washington), aspirantul politician Cy Draven (Daryl McCormack), medicul orașului Nat Sharp (Jeremy Renner), autorul retras Lee Ross (Andrew Scott) și violoncelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

O crimă șocantă, aparent imposibil de rezolvat, zguduie orașul, iar șefa poliției locale, Geraldine Scott (Mila Kunis), apelează la talentul renumitei detective Blanc pentru a desluși un mister care sfidează orice logică.

Actorul care interpretează rolul tânărului preot prins într-o criză de credință în cadrul comunității religioase, O'Connor, mărturisește că a fost impresionat de scenariul lui Johnson. „Ce m-a atras la acest film a fost echilibrul dintre comedie și scenariul lui Rian, care reușește mereu să dezvăluie elemente surprinzătoare, pe care rar le vedem într-o comedie”, a declarat actorul.

Așa cum sugerează și trailerul, șefa poliției interpretat de Kunis, filmul include „niște chestii din franciza Scooby-Doo”, din acest motiv, Benoit Blanc este, ca întotdeauna, imposibil de oprit când vine vorba de rezolvarea unei crime.