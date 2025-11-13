Idris Elba revine în rolul lui Luther, într-un nou lungmetraj pentru Netflix

Netflix a confirmat oficial revenirea lui Idris Elba în rolul legendarului detectiv John Luther, personajul care i-a adus actorului britanic recunoaștere internațională. Platforma de streaming lucrează la un nou lungmetraj inspirat de popularul serial „Luther”, care va continua povestea întunecată și intensă a polițistului nonconformist.

Proiectul este o extindere a universului serialului, iar fanii se pot aștepta la o producție cinematografică de amploare, cu o intrigă plină de suspans și o distribuție impresionantă. Idris Elba a declarat în mai multe rânduri că personajul Luther ocupă un loc special în cariera sa, iar revenirea în acest rol este o provocare pe care o aștepta.

Când un nou val de infracțiuni zguduie capitala britanică, doar un detectiv de calibrul lui John Luther poate face față haosului. Idris Elba revine în rolul emblematic care l-a consacrat, pregătit să readucă ordinea pe străzile Londrei. Fanii serialului pot fi încântați: Luther se întoarce într-un al doilea film, continuând povestea începută în Luther: The Fallen Sun (2023).

Producția marchează și reîntoarcerea unor figuri familiare în care Dermot Crowley îl va interpreta din nou pe Martin Schenk, iar Ruth Wilson revine în rolul enigmatic al lui Alice Morgan.

În spatele camerei, echipa creativă rămâne neschimbată: regizorul Jamie Payne și scenaristul Neil Cross, creatorul seriei originale, își reunesc forțele pentru a duce mai departe universul întunecat și captivant al detectivului Luther.

„Luther, Alice și Schenk sunt mai mult decât personaje pentru mine, sunt o familie”, a declarat Cross. „Nu încetez niciodată să mă întreb unde sunt, ce s-a întâmplat cu ei... și ce orori s-ar putea întâmpla în colțurile întunecate ale Londrei cât timp Luther nu este prin preajmă. Așa că am decis să ne întâlnim și să aflăm ce se întâmplă în continuare”.

Așadar, universul întunecat al lui John Luther se extinde cu un nou film care promite să ducă tensiunea la un nivel fără precedent. De data aceasta, detectivul genial, dar chinuit, este atras din nou în mijlocul haosului atunci când un val de crime brutale și aparent fără legătură zguduie Londra.

În timp ce orașul intră în panică, Luther este readus în secret în serviciu, singurul capabil să dezlege firul sângeros al cazului. Însă misiunea devine aproape imposibilă atunci când detectivul descoperă că dușmanii se ascund peste tot, chiar și printre cei care pretind că sunt de partea lui.

Regizorul Jamie Payne a declarat că este o reală plăcere să revină în atmosfera tensionată a serialului: „Neil a creat din nou o poveste minunat de întunecată, care ne aduce împreună. Este o bucurie să mă întorc pe străzile din Lutherland alături de talentele uriașe ale lui Idris Elba și Dermot Crowley.”

Jamie Payne a confirmat și revenirea personajului fascinant și periculos Alice Morgan, interpretat de Ruth Wilson, una dintre cele mai îndrăgite și controversate figuri ale seriei. „Fanii vechi și noi se vor bucura de ea!”, a adăugat regizorul.

Proiectul este produs de Chernin Entertainment, Neil Cross, Idris Elba, Gina Carter (22Summers) și Tim Lewis — un parteneriat care promite să ducă franciza la un nou nivel cinematografic.

În noul film „Luther” îi vom regăsi pe Idris Elba în rolul principal, alături de Dermot Crowley și Ruth Wilson. Alte nume urmează să fie anunțate, iar fanii sunt încurajați să urmărească platforma Tudum pentru actualizări despre noii membri ai distribuției.

Așadar, să vă așteptați la un thriller polițist intens cu o lume cufundată în întuneric și un erou care nu poate scăpa de propriul trecut, Luther se întoarce acolo unde îi este locul: în lumea întunecată a Londrei.