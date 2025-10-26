Revine regina thrillerului: Kathryn Bigelow colaborează cu Netflix pentru un film de neratat

Netflix pregătește lansarea unui nou thriller marca Kathryn Bigelow, regizoarea premiată cu Oscar, cunoscută pentru filme precum „The Hurt Locker” sau „Zero Dark Thirty”. Platforma de streaming pariază pe un proiect ambițios care promite să țină publicul cu sufletul la gură, informează Tudum.

Producția se anunță a fi una de mare calibru, nu doar prin stilul inconfundabil al regizoarei, ci și printr-o distribuție de excepție, care adună nume sonore de la Hollywood.

Așadar, după o pauză îndelungată, regizoarea premiată cu Oscar, Kathryn Bigelow, își face revenirea în cinema cu un nou proiect ambițios: „A House Of Dynamite”, un thriller politic de actualitate, ce va avea premiera pe data de 24 octombrie 2025.

Filmul aduce din nou în prim-plan stilul intens și riguros al cineastei, recunoscută pentru modul în care dozează tensiunea și dinamismul narativ.

Povestea urmărește o echipă de oficiali de la Casa Albă confruntată cu o amenințare iminentă la adresa securității naționale a Statelor Unite. Scenariul, semnat de Noah Oppenheim (The Maze Runner), promite o desfășurare explozivă, în timp real, cu momente de criză și decizii la limită.

În centrul distribuției se află Idris Elba, însoțit de Rebecca Ferguson, iar din echipă mai fac parte Gabriel Basso, Jared Harris și Kaitlyn Dever, o combinație de actori consacrați care contribuie la acest film de calibru.

„Ceea ce știi despre un film regizat de Kathryn Bigelow este că totul va avea un impact puternic. Faci parte dintr-o călătorie care are un impact puternic. Întreaga experiență a modului în care filmează este incitantă”, a declarat vedeta Rebecca Ferguson pentru Tudum .

Filmul „A House of Dynamite” aduce pe ecrane un scenariu tensionat, în care o singură rachetă lansată pe teritoriul Statelor Unite, fără un autor identificabil, declanșează o criză internațională de proporții.

Povestea urmărește eforturile disperate ale autorităților americane de a identifica sursa atacului și de a decide rapid un răspuns, într-o atmosferă în care fiecare decizie poate declanșa un conflict major.

Suspansul este dublat de o distribuție remarcabilă, formată din actori cunoscuți precum Idris Elba, Rebecca Ferguson și Gabriel Basso. Lor li se alătură nume precum Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos și Jonah Hauer-King. Filmul beneficiază și de prezența unor actori ca Moses Ingram, Greta Lee, Jason Clarke, Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen și Kaitlyn Dever.