Monden

Locul 1 pe Netflix: filmul care a electrizat publicul global

Comentează știrea
Locul 1 pe Netflix: filmul care a electrizat publicul globalSursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Filmul care e pe primul loc pe Netflix. Lansat pe 10 octombrie 2025, The Woman in Cabin 10 a ajuns rapid în topul preferințelor publicului Netflix, atingând locul întâi în clasamentul global al filmelor în limba engleză, cu 21,2 milioane de vizualizări în primele trei zile de la debut, a anunțat platforma de streaming.

„The Woman in Cabin 10”, pe primul loc pe Netflix

Această adaptare a romanului omonim al autoarei britanice Ruth Ware promite o poveste captivantă de mister și suspans la bordul unei ambarcațiuni de lux. Filmul o are în rolul principal pe Keira Knightley, care o interpretează pe Laura „Lo” Blacklock, o jurnalistă de călătorii invitată să scrie despre o gală de caritate organizată pe un superyacht de lux.

Într-o noapte furtunoasă, Lo este martora unui incident șocant: o femeie blondă este aruncată în mare din Cabina 10. Cu toate acestea, când anunță autoritățile, nimeni nu pare să creadă povestea ei. Cabina 10 este goală, iar urmele de sânge dispar misterios. Lo se trezește prinsă într-un joc periculos, în care nimeni nu este de încredere, iar adevărul pare imposibil de descoperit.

Keira Knightley reînvie cu succes rolul unei femei vulnerabile, dar hotărâte, care se confruntă cu propria incertitudine și cu o realitate care o contestă. Criticii au apreciat interpretarea sa, considerând-o potrivită pentru un thriller de acest tip. Atmosfera filmului este una închisă și apăsătoare, cu interioare elegante ale yachtului care contrastează cu tensiunea crescândă dintre personaje.

Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, vrea să scape de controlul judiciar
Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, vrea să scape de controlul judiciar

Adaptarea romanului și schimbările narative

În timp ce romanul original se centrează pe incertitudinea narativă și pe dubiile protagonistei, filmul optează pentru o abordare mai directă și mai puțin ambiguă. Această schimbare a fost criticată de unii cineaști, care consideră că filmul pierde complexitatea psihologică a cărții.

De asemenea, unii critici au menționat că filmul, deși vizual atrăgător, nu reușește să mențină tensiunea necesară unui thriller de calitate.

Reacțiile publicului și succesul pe Netflix

Deși criticii au avut păreri împărțite, publicul a reacționat pozitiv la The Woman in Cabin 10. Mulți spectatori au apreciat atmosfera captivantă și interpretările actorilor, considerând filmul o alegere bună pentru o seară de neuitat. Filmul este pe locul 1 pe Netflix de zile bune și este foarte comentat pe rețelele de socializare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:25 - Cristi Chivu, lecție de leadership după 4-0 cu Union: „Echipa trebuia înțeleasă, dar și scuturată”
13:15 - Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
13:08 - De la glamour, la închisoare. Influenceră și fostă regină a frumuseții, acuzată de ucidere în San Diego
13:02 - Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, vrea să scape de controlul judiciar
12:52 - Deshumare în dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Ce caută procurorii
12:45 - Modele torturate de un multimilionar la New York. Cum funcționa rețeaua răului

HAI România!

Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu
Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"

Proiecte speciale