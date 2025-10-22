Locul 1 pe Netflix: filmul care a electrizat publicul global

Filmul care e pe primul loc pe Netflix. Lansat pe 10 octombrie 2025, The Woman in Cabin 10 a ajuns rapid în topul preferințelor publicului Netflix, atingând locul întâi în clasamentul global al filmelor în limba engleză, cu 21,2 milioane de vizualizări în primele trei zile de la debut, a anunțat platforma de streaming.

Această adaptare a romanului omonim al autoarei britanice Ruth Ware promite o poveste captivantă de mister și suspans la bordul unei ambarcațiuni de lux. Filmul o are în rolul principal pe Keira Knightley, care o interpretează pe Laura „Lo” Blacklock, o jurnalistă de călătorii invitată să scrie despre o gală de caritate organizată pe un superyacht de lux.

Într-o noapte furtunoasă, Lo este martora unui incident șocant: o femeie blondă este aruncată în mare din Cabina 10. Cu toate acestea, când anunță autoritățile, nimeni nu pare să creadă povestea ei. Cabina 10 este goală, iar urmele de sânge dispar misterios. Lo se trezește prinsă într-un joc periculos, în care nimeni nu este de încredere, iar adevărul pare imposibil de descoperit.

Keira Knightley reînvie cu succes rolul unei femei vulnerabile, dar hotărâte, care se confruntă cu propria incertitudine și cu o realitate care o contestă. Criticii au apreciat interpretarea sa, considerând-o potrivită pentru un thriller de acest tip. Atmosfera filmului este una închisă și apăsătoare, cu interioare elegante ale yachtului care contrastează cu tensiunea crescândă dintre personaje.

În timp ce romanul original se centrează pe incertitudinea narativă și pe dubiile protagonistei, filmul optează pentru o abordare mai directă și mai puțin ambiguă. Această schimbare a fost criticată de unii cineaști, care consideră că filmul pierde complexitatea psihologică a cărții.

De asemenea, unii critici au menționat că filmul, deși vizual atrăgător, nu reușește să mențină tensiunea necesară unui thriller de calitate.

Deși criticii au avut păreri împărțite, publicul a reacționat pozitiv la The Woman in Cabin 10. Mulți spectatori au apreciat atmosfera captivantă și interpretările actorilor, considerând filmul o alegere bună pentru o seară de neuitat. Filmul este pe locul 1 pe Netflix de zile bune și este foarte comentat pe rețelele de socializare.