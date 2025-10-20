Cele mai slabe filme Netflix din ultimul deceniu. Producțiile au avut bugete uriașe

În ultimii zece ani, Netflix a devenit unul dintre cei mai mari producători de filme din lume. Platforma de streaming a lansat sute de titluri originale anual, acoperind toate genurile — de la comedii romantice la blockbustere de acțiune. Dar, pe lângă producțiile care au adus premii și aprecieri, nu au lipsit nici eșecurile.

Deși Netflix a reușit să schimbe felul în care publicul consumă filme, volumul uriaș de conținut a dus inevitabil la apariția unor producții care au dezamăgit criticii și spectatorii deopotrivă. Mai jos, o trecere în revistă a celor mai slabe zece filme realizate de platformă în ultimul deceniu, conform opiniilor criticilor și reacțiilor publicului.

Heart of Stone (2023), o producție care o are în rol principal pe Gal Gadot, pornește de la o idee interesantă — o agentă dublă infiltrată într-o echipă de spioni — dar pierde rapid direcția. Filmul se transformă într-o succesiune de efecte speciale fără profunzime, cu o poveste confuză și o acțiune lipsită de tensiune.

În Lift (2024), Kevin Hart conduce o echipă de hoți internaționali într-un jaf aerian care ar fi trebuit să ofere suspans și umor. În realitate, filmul pare o combinație de clișee și scene artificiale. Criticii au remarcat lipsa de energie și faptul că totul pare filmat în grabă, pe fundaluri digitale.

Trigger Warning (2024), cu Jessica Alba, este un thriller de acțiune care reia formule vechi — o agentă CIA întoarsă în orașul natal, o conspirație politică și o luptă personală. Deși promite adrenalină, producția e previzibilă și lipsită de consistență. Pentru mulți, a fost una dintre cele mai slabe lansări ale anului, potrivit screencrush.com.

În 2021, Netflix a mizat pe o distribuție impresionantă în Red Notice — Dwayne Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot. Cu toate acestea, filmul a fost criticat pentru scenariul lipsit de substanță și scenele vizual artificiale. Deși a fost promovat ca una dintre cele mai scumpe producții ale platformei, rezultatul a fost considerat lipsit de autenticitate.

Your Place or Mine (2023), o comedie romantică cu Reese Witherspoon și Ashton Kutcher, a fost întâmpinată cu entuziasm la anunț, dar a dezamăgit printr-un scenariu confuz și o lipsă totală de chimie între protagoniști. Filmul e considerat un exemplu al modului în care Netflix investește în nume mari, dar fără o poveste solidă care să susțină distribuția.

În The Electric State (2025), frații Russo au avut la dispoziție un buget impresionant, însă rezultatul a fost un film SF tern și lipsit de emoție. Millie Bobby Brown și Chris Pratt interpretează roluri într-o lume post-apocaliptică, dar efectele speciale și narațiunea greoaie au transformat filmul într-o dezamăgire costisitoare pentru platformă.

A doua parte a epopeii lui Zack Snyder, Rebel Moon – The Scargiver (2024), a fost criticată pentru durata excesivă și ritmul lent. Deși promitea o concluzie spectaculoasă, filmul s-a transformat într-o succesiune de scene de luptă repetitivă, dominate de efecte vizuale exagerate.

Remake-ul Texas Chainsaw Massacre (2022) a încercat să readucă la viață o franciză clasică, dar a eșuat printr-un scenariu absurd. Povestea unui grup de tineri care cumpără un orășel fantomă din Texas pentru a-l „revitaliza” a fost privită mai degrabă ca o glumă involuntară decât ca un film de groază autentic.

În schimb, Diana: The Musical (2021) a stârnit un val de reacții ironice. Musicalul dedicat Prințesei Diana, filmat în pandemie și difuzat ulterior de Netflix, a fost considerat un eșec artistic, cu versuri stângace și un ton nepotrivit pentru tema abordată.

Lista se încheie cu Marmaduke, considerat cel mai slab film de animație lansat de Netflix în ultimii ani. Cu personaje deformate, animație neglijentă și glume care nu funcționează, filmul a fost descris de critici drept „aproape imposibil de privit”. Nici vocile unor actori cunoscuți precum J.K. Simmons și Pete Davidson nu au reușit să salveze producția.

Marmaduke a devenit un simbol al modului în care Netflix poate rata complet ținta atunci când pune cantitatea înaintea calității.

Deși Netflix a redefinit piața globală a divertismentului, succesul său nu a fost lipsit de eșecuri notabile. Aceste zece filme arată cât de subțire este uneori linia dintre ambiție și exces. În goana după conținut constant și premiere săptămânale, platforma a demonstrat că nu orice investiție uriașă garantează un rezultat memorabil.