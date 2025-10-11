Top cinci cele mai bogate femei din lume în 2025. Poveștile din spatele averilor uriașe

Într-o lume în care averile sunt adesea asociate cu nume masculine, aceste cinci femei au demonstrat că succesul financiar nu are bariere. Aflate în fruntea clasamentului pentru anul 2025, ele controlează afaceri uriașe, moșteniri impresionante sau imperii construite de la zero, potrivit estimărilor din Indicele Miliardarilor Bloomberg.

Femeile din acest top provin în mare parte din Statele Unite și au construit sau moștenit averi uriașe în industrii precum retail, cosmetice, investiții sau alimentație. Potrivit clasamentului din 2025, doar 13,3% dintre miliardarii lumii sunt femei, adică 406 dintr-un total de 3.028.

Mai trebuie menționat faptul că începând cu data de 9 octombrie 2025, Bloomberg actualizează zilnic topul celor mai bogați oameni de pe planetă. Clasamentul, cunoscut sub numele de Indicele Miliardarilor Bloomberg, reflectă în timp real evoluția averilor celor mai influenți magnați din lume. Mai jos vă prezentăm cine sunt și cum au ajuns să fie cele mai bogate femei de pe planetă:

Fiica fondatorului Walmart, Sam Walton, Alice este moștenitoarea unei averi uriașe provenite din cel mai mare lanț de retail din lume. Alice Walton, cunoscută pentru pasiunea sa pentru artă și generozitatea sa, s-a remarcat printr-un parcurs diferit față de frații ei, alegând să se dedice filantropiei și susținerii culturii, în loc să se implice direct în conducerea imperiului Walmart. A fondat Muzeul Crystal Bridges și Școala de Medicină Alice L. Walton, demonstrând un angajament puternic pentru bunăstarea comunității.

Moștenitoarea imperiului L'Oréal, Françoise este nepoata fondatorului Eugène Schueller. După moartea mamei sale, Liliane Bettencourt, în 2017, a preluat controlul asupra unei părți semnificative din companie. Este implicată activ în filantropie, susținând inițiative din domeniul științei și artelor prin fundația familiei.

Ascensiunea sa în topul celor mai bogați oameni din lume nu a fost lipsită de obstacole. De-a lungul anilor, Françoise a preferat discreția, ținându-se departe de viața mondenă, dedicându-se scrisului și refuzând expunerea publică. Relația dificilă cu mama sa, Liliane Bettencourt, a degenerat într-un conflict care a captat atenția presei și a provocat un adevărat cutremur mediatic în Franța.

Povestea a fost recent readusă în atenție printr-o mini-serie produsă de Netflix, care analizează detaliile scandalului cunoscut sub numele de „Afacerea Bettencourt".

După decesul soțului său, David Koch, în 2019, Julia și cei trei copii ai lor au moștenit o participație semnificativă în Koch Industries, un conglomerat uriaș cu activități în numeroase sectoare. Stabilită în New York City, Julia Koch deține și alte proprietăți de lux în zone exclusiviste precum Southampton și Palm Beach. Recent, a vândut un elegant duplex situat pe Park Avenue 740, Manhattan, pentru suma impresionantă de 45 de milioane de dolari.

Pe lângă activitatea sa imobiliară, Julia Koch continuă să conducă Fundația David H. Koch și să contribuie activ la proiecte caritabile și inițiative filantropice. Este membră în mai multe consilii de administrație și se implică în investiții strategice, inclusiv în domeniul sportului profesionist.

În plan personal, este mama a trei copii: David, Mary Julia și John. Fiica sa, Mary Julia Koch, s-a remarcat ca jurnalistă, concentrându-se pe subiecte precum învățământul superior și politica externă.

Descendentă a familiei care a fondat Mars Inc., gigantul din industria alimentară și a dulciurilor, Jacqueline deține o treime din companie. Branduri precum Snickers, M&M’s sau Skittles sunt parte din moștenirea familiei. A activat în conducerea companiei timp de două decenii și este recunoscută pentru implicarea sa filantropică, în special în conservarea mediului și sprijinirea artelor.

Timp de aproape două decenii, a activat în companie, iar până în 2016 a făcut parte din consiliul de administrație, iar acum fiul său, Stephen Badger, este membru al aceluiași consiliu.

În afara activităților din companie, Jacqueline Mars este și membră a consiliului de administrație al Arhivelor Naționale din SUA și a fost anterior implicată în conducerea Operei Naționale din Washington.

Familia își împarte controlul asupra companiei în felul următor: fratele ei, John Mars, deține o altă treime din firmă, iar restul aparține celor patru fiice ale fratelui lor decedat, Forrest Jr.

Abigail Johnson conduce „Fidelity Investments”, una dintre cele mai importante companii de administrare a activelor din lume, ocupând funcțiile de președinte. A preluat frâiele afacerii de familie de la tatăl său, Edward Ned Johnson, în 2014 și deține o participație majoră în firmă.

Parcursul său profesional în companie a fost marcat de promovări succesive, iar în prezent este considerată una dintre cele mai influente și prospere femei din domeniul afacerilor la nivel internațional. Cu un MBA (Master Business Administration) de la Harvard și o viziune inovatoare, inclusiv în domeniul criptomonedelor, ea a transformat Fidelity într-un lider în investiții.

Aceste femei au reușit fie prin moștenirea unor imperii, fie prin conducere vizionară și implicare activă în dezvoltarea afacerilor. Chiar dacă poveștile lor sunt unice, un lucru este clar, investițiile strategice și planificarea financiară pe termen lung pot face diferența.

De multe ori, cheia reușitei stă în capacitatea de a te adapta la obstacole și de a menține ritmul, nu neapărat în găsirea unei singure formule magice, iar femeile de succes de astăzi confirmă acest lucru.

Așadar, fie că ești la început de drum sau gestionezi deja un portofoliu de investiții, un plan bine gândit și o viziune clară pot contribui decisiv la succesul financiar.