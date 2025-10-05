Două femei, reținute după un furt cu violență într-un magazin din Sectorul 2

Două femei din București au fost reținute pentru 24 de ore după ce au furat mai multe articole de îmbrăcăminte dintr-un magazin situat în Sectorul 2 al Capitalei și i-au agresat pe angajații care au încercat să le oprească.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii, iar polițiștii spun că scena s-a desfășurat în plină zi, în fața altor clienți aflați în magazin.

Potrivit Poliției Capitalei, femeile au fost surprinse în timp ce încercau să iasă din magazin fără să plătească, iar când au fost oprite de două angajate, le-au atacat cu pumnii și picioarele.

Conform informațiilor oficiale transmise duminică de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), cele două suspecte — una în vârstă de 21 de ani, cealaltă de 25 de ani — sunt acuzate de furt, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Totul a început în momentul în care cele două tinere au intrat într-un magazin de haine din Sectorul 2. Ele ar fi ales mai multe articole vestimentare, în valoare totală de peste 750 de lei, și au părăsit spațiul comercial fără să achite contravaloarea produselor.

Două dintre angajatele magazinului au observat întreaga scenă și au încercat să le oprească la ieșire, pentru a recupera bunurile. În acel moment, potrivit polițiștilor, suspectele au devenit violente.

„Cele două femei ar fi prins de păr angajatele și le-ar fi lovit cu pumnii și picioarele în diferite zone ale corpului, fiind sprijinite și de o altă femeie, în vârstă de 51 de ani”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.

La scurt timp după incident, un martor a apelat numărul unic de urgență 112, iar polițiștii Secției 8 au ajuns imediat la fața locului. Cele trei femei implicate — două agresoare și o complice — au fost depistate în apropierea magazinului și conduse la audieri.

„Polițiștii au reușit să prindă în apropierea zonei respective trei femei, de 21, 25 și 51 de ani, care au fost duse la audieri pentru stabilirea situației de fapt”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei.

După mai multe ore de verificări, s-a stabilit că tinerele de 21 și 25 de ani au fost cele care au sustras articolele vestimentare și au agresat fizic angajatele magazinului.

În urma probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea celor două femei pentru o perioadă de 24 de ore, sub acuzațiile de furt calificat, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ele au fost duse în arestul Poliției Capitalei, urmând ca procurorii să decidă dacă vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cea de-a treia femeie, de 51 de ani, este cercetată în libertate pentru complicitate. Poliția a precizat că investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru a afla dacă femeile au mai comis fapte similare în alte magazine din Capitală.

Cazul din Sectorul 2 nu este singular. În ultimele luni, tot mai multe incidente similare au fost semnalate în magazine și centre comerciale din București și din alte orașe mari ale țării.

Polițiștii spun că, adesea, agresiunile pornesc de la tentative de furt, iar angajații care intervin sunt atacați. În unele cazuri, pagubele materiale sunt mici, însă violența manifestată este extremă.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) le recomandă angajaților din retail să nu intervină direct în cazurile de furt, ci să solicite imediat sprijinul forțelor de ordine. În paralel, tot mai multe companii din domeniu au început să instaleze sisteme video performante și butoane de panică pentru a descuraja infractorii.