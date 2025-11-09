Regina crimelor revine pe Netflix: „Cele șapte cadrane”, un mister care îți provoacă insomnii

Netflix pregătește o nouă producție care promite să țină spectatorii lipiți de ecran. Miniserialul „Cele șapte cadrane” aduce în prim-plan o poveste plină de mister, intrigi și adrenalină pură. Cu o distribuție impresionantă și o intrigă construită în jurul unei femei enigmatice care stăpânește lumea întunecată a crimei, serialul îmbină perfect suspansul cu momentele de dramă intensă, potrivit celor relatate de Tudum.

A venit momentul ca povestea „Cele șapte cadrane”, inspirată din celebrul roman „Misterul celor șapte cadrane” semnat de Agatha Christie, să prindă viață într-o nouă ecranizare.

Producția, o mini-serie în trei părți, este realizată de Chris Chibnall, creatorul serialului de succes Broadchurch și fost showrunner al Doctor Who, și promite să ofere o reinterpretare modernă, fidelă spiritului „Reginei crimelor”, așa cum este nimită Agatha Christie.

În centrul distribuției se află actrița Mia McKenna-Bruce, laureată a premiului BAFTA Rising Star, cunoscută din filmele How to Have Sex și Persuasion. Ea o interpretează pe Lady Eileen „Bundle” Brent, o tânără plină de curaj și intuiție, hotărâtă să dezlege misterele din spatele unei crime aparent imposibile.

„Scenariile lui Chris Chibnall sunt pur și simplu extraordinare, iar pentru mine este o bucurie să fac parte din această reinterpretare a uneia dintre cele mai emblematice povești semnate de Agatha Christie”, a declarat McKenna-Bruce.

Acțiunea romanului The Seven Dials Mystery de Agatha Christie ne petrece în Anglia anilor 1925, într-o atmosferă tipic britanică, unde eleganța și misterul se împletesc cu umorul subtil al vremii. Totul începe la o petrecere extravagantă organizată într-o reședință de la țară, când o farsă nevinovată se transformă brusc într-o tragedie.

Moartea suspectă a unui tânăr invitat declanșează o serie de evenimente neașteptate, iar în centrul anchetei se află o eroină neobișnuită, Lady Eileen „Bundle” Brent. Curioasă, energică și nonconformistă, aceasta se trezește prinsă într-o conspirație complexă, plină de secrete, coduri și organizații secrete.

Pe măsură ce investigația avansează, „Bundle” descoperă o rețea de intrigi care duce la o misterioasă societate numită „Șapte Cadrane” („Seven Dials”), unde fiecare pas greșit poate fi fatal. Romanul, tipic pentru stilul Agathei Christie, combină suspansul, ironia socială și eleganța epocii interbelice într-o poveste captivantă despre aparențe înșelătoare și adevăruri ascunse.

Misterul are în distribuție actori britanici de top, printre care:

Mia McKenna-Bruce („How to Have Sex”) o interpretează pe tânăra și curajoasa Lady Eileen „Bundle” Brent, protagonista poveștii.

Helena Bonham Carter („Nolly”, „A Life”) aduce pe ecran rafinamentul și excentricitatea Lady Caterham.

Martin Freeman („The Responder”, „Black Panther”) îl joacă pe experimentatul detectiv Battle, omul legii care colaborează cu „Bundle”.

Corey Mylchreest („Queen Charlotte”) este Gerry Wade, a cărui moarte declanșează lanțul misterios de evenimente.

Ed Bluemel („Sex Education”, „Killing Eve”) îl interpretează pe Jimmy Thesiger, iar Nabhaan Rizwan („KAOS”) pe Ronnie Devereux, două personaje-cheie în descifrarea complotului.

Noua adaptare a romanului „Cele șapte cadrane” de Agatha Christie reunește o echipă de producție de top din industria britanică de televiziune. Proiectul, realizat pentru Netflix, promite o reinterpretare modernă și plină de stil a clasicului roman polițist.

La cârma scenariului și a producției se află Chris Chibnall, cunoscut pentru munca sa la Broadchurch și Doctor Who. Chibnall semnează scenariul și este producător executiv prin compania sa, Imaginary Friends.

Alături de el, Suzanne Mackie este și producătoarea celebrului serial The Crown. Mackie a declarat că este „încântată să aducă la viață lumea Agathei Christie” și consideră serialul „o lansare perfectă și o colaborare ideală cu Netflix”. Din echipa executivă mai fac parte Chris Sussman (Good Omens) și Chris Sweeney (The Tourist, Back to Life), acesta din urmă semnând și regia tuturor celor trei episoade.

Un rol important îl are și James Prichard, strănepotul Agathei Christie, care participă ca producător executiv. Prichard a declarat că este încântat să vadă cum personajul Bundle Brent „prinde viață într-o versiune modernă și plină de farmec”.

Completând echipa de producție, Andy Stebbing este producător executiv, iar Joanna Crow ocupă rolul de producător.

Serialul „Cele șapte cadrane” va fi disponibil pe Netflix începând cu 15 ianuarie, oferind o nouă perspectivă asupra universului fascinant creat de Agatha Christie și promițând să cucerească atât fanii vechi, cât și noii spectatori.