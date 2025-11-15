Ce merită să vezi în acest weekend: cele mai bune filme și seriale noi pe Netflix

Weekendul vine cu câteva lansări care merită atenția oricărui pasionat de filme și seriale. De asemenea, pe Netflix se pot viziona și titluri deja consacrate. Așadar, fie că ești în căutarea unei drame intense, a unui thriller care te ține în tensiune sau a unei comedii ușoare, oferta Netflix este suficient de variată încât să găsești ceva pe gustul tău. Mai jos găsiți câteva recomandări care merită toată atenția.

Richard Linklater revine cu un omagiu adus unui pionier al cinematografiei, lansând „Nouvelle Vague”, o dramă cu accente de comedie inspirată de culisele realizării clasicului lui Jean-Luc Godard din 1960, Breathless. Guillaume Marbeck intră în pielea lui Godard, iar Zoey Deutch și Aubry Dullin reinterpretează cuplul emblematic format de Jean Seberg și Jean-Paul Belmondo.

Dacă nu acesta este titlul pe care îl aștepți, poate te atrage „The Beast in Me”, miniseria thriller creată de Gabe Rotter. Claire Danes joacă rolul unei autoare în impas, tulburată și totodată stimulată de apariția noului ei vecin, interpretat de Matthew Rhys.

Dacă preferi ceva cât mai autentic, documentarul Being Eddie, semnat de Angus Wall, îl pune în prim-plan pe Eddie Murphy, care își rememorează cariera legendară cu sinceritate, vulnerabilitate și, desigur, mult umor.

Dacă ai la dispoziție doar o noapte, merită vezi „Five Came Back” din 2017, regizată de Laurent Bouzereau și inspirată din volumul non-ficțiune al lui Mark Harris din 2014.

Producția urmărește felul în care cinci regizori importanți, Frank Capra, John Ford, John Huston, George Stevens și William Wyler, au contribuit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial prin filme realizate direct de pe front.

Cinci cineaști contemporani, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass, Lawrence Kasdan și Steven Spielberg, alături de narațiunea lui Meryl Streep, analizează semnificația istorică și artistică a acestor lucrări.

Deși doar câțiva dintre regizorii prezentați (în special Huston) au creat ulterior filme noir, seria surprinde atmosfera epocii cinematografice în care acest gen se afla la apogeu.

Dacă ai o zi întreagă la dispoziție, vă recomandăm trei de filme remarcabile care merită revăzute. Poți începe cu Taxi Driver , clasicul film creat de Martin Scorsese în 1976, unde Robert De Niro îl interpretează memorabil pe Travis Bickle, un veteran cu probleme după războiul din Vietnam care lucrează pe timp de noapte ca taximetrist într-un New York decăzut moral.

Poți continua cu „Collateral”, thrillerul stilizat din 2004 regizat de Michael Mann, amplasat în Los Angeles, unde un șofer de taxi jucat de Jamie Foxx descoperă că pasagerul său enigmatic, interpretat de Tom Cruise, este un asasin angajat într-o serie de execuții.

Încheie noaptea cu „The Lincoln Lawyer”, filmul apărut în 2011 realizat de Brad Furman după romanul lui Michael Connelly, în care Matthew McConaughey este Mickey Haller, un avocat al apărării din Los Angeles care se ocupă de un caz dificil, desfășurându-și activitatea din spatele limuzinei sale Lincoln.

Filmele sau serialele polițiste și-au găsit mereu inspirația din romane celebre, așa se întâmplă și cu Ripley, mini-seria din 2024 semnată de Steven Zaillian, care reinterpretează romanul „Talentatul domn Ripley” al Patriciei Highsmith.

Andrew Scott dă chip escrocului seducător, în timp ce Johnny Flynn și Dakota Fanning formează cuplul tânăr a cărui viață privilegiată este treptat invadată de prezența lui.

Iar dacă ești în căutarea unei alte povești întunecate, merită să adaugi pe listă și Dept. Q, regizată de Scott Frank și Chandni Lakhani. Seria, programată pentru 2025 și inspirată din romanele nordice ale lui Jussi Adler-Olsen, îl are în centru pe Matthew Goode în rolul lui Carl Morck, un detectiv retras din poliția din Edinburgh, însărcinat să conducă o divizie nou-înființată pentru cazurile care n-au găsit niciodată un răspuns.

O altă recomandare: comedia SF clasică din 1985 regizată de Robert Zemeckis, Michael J. Fox, care îl aduce în prim-plan pe adolescentul Marty McFly, care, sprijinit de nonconformistul om de știință Doc Brown (Christopher Lloyd), pornește într-o călătorie accidentală în trecut. Acolo, o intervenție neintenționată îi periclitează însăși nașterea, obligându-l să repare timpul și să revină în 1985.