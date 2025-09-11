Monden Cei mai bogați actori în 2025. Ce averi impresionante au strâns







În 2025, topul celor mai bogați actori din lume este dominat de personalități care au reușit să își construiască imperii financiare nu doar prin talentul lor actoricesc, ci și prin investiții inteligente, producții proprii și afaceri diversificate. Aceștia se bucură de un succes formidabil și pe rețelele de socializare.

Tyler Perry este, fără îndoială, cel mai bogat actor din lume în 2025. Averea sa impresionantă provine dintr-o combinație de succes în televiziune, producție cinematografică și afaceri imobiliare.

Perry deține studiourile Tyler Perry Studios, o proprietate de 330 de acri în Atlanta, și controlează integral distribuția și producția propriilor sale filme și seriale. Această autonomie i-a permis să acumuleze o avere estimată la 1,4 miliarde USD.

Arnold Schwarzenegger, cunoscut pentru rolurile sale iconice în filme precum „The Terminator”, a reușit să-și construiască o avere considerabilă de-a lungul decadelor. Pe lângă carierele sale în bodybuilding și politică (fiind fost guvernator al Californiei), el a investit în imobiliare și a fost implicat în diverse afaceri. Aceste activități i-au adus o avere estimată la 1,49 miliarde USD.

Dwayne Johnson, cunoscut și sub numele de „The Rock”, a evoluat dintr-o carieră de wrestler WWE într-o supervedetă de la Hollywood. Pe lângă succesul său în filme, el a investit în afaceri precum Teremana Tequila și Seven Bucks Productions. Aceste inițiative i-au consolidat averea, estimată la 1,19 miliarde USD.

Tom Cruise este unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume, cunoscut pentru rolurile sale în francizele „Mission: Impossible” și „Top Gun”. Averea sa provine din succesul acestor filme, precum și din producția și distribuția acestora. Estimările indică o avere de aproximativ 891 milioane USD.

Shah Rukh Khan, supranumit „Regele Bollywoodului”, a devenit o legendă a cinematografiei indiene. Pe lângă carierea sa de actor, el a investit în producții cinematografice și în afaceri precum Kolkata Knight Riders (echipă de cricket). Averea sa este estimată la 876,5 milioane USD.

George Clooney a devenit un simbol al eleganței și succesului în industria cinematografică. Pe lângă carierea sa de actor, el a cofondat compania de tequila Casamigos, vândută ulterior pentru aproximativ 1 miliard USD. Această afacere i-a adus o avere de 742,8 milioane USD.

Robert De Niro, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „The Godfather” și „Taxi Driver”, a acumulat o avere considerabilă de-a lungul carierei sale. Pe lângă succesul în cinematografie, el a investit în restaurante și hoteluri, consolidându-și averea estimată la 735,35 milioane USD.

Brad Pitt, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Fight Club” și „Once Upon a Time in Hollywood”, a devenit o figură emblematică în industria cinematografică. Pe lângă carierea sa de actor, el a cofondat compania de producție Plan B Entertainment, care a produs filme de succes. Averea sa este estimată la 594,23 milioane USD.

Jack Nicholson, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „The Shining” și „One Flew Over the Cuckoo's Nest”, a avut o carieră de succes în cinematografie. Deși nu a fost implicat în multe afaceri externe, succesul său în filmele sale i-a adus o avere estimată la 590 milioane USD. Best Startup Story

Tom Hanks, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Forrest Gump” și „Saving Private Ryan”, a devenit un actor respectat în industria cinematografică. Pe lângă carierea sa de actor, el a fost implicat în producția și regia unor filme, consolidându-și averea estimată la 571,94 milioane USD.