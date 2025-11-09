Netflix anunță sezonul 4 „Ginny & Georgia”. Viața familiei Miller, între secrete și tensiuni

Sezonul 4 al serialului „Ginny și Georgia” promite să ridice ștacheta, aducând o surpriză majoră fanilor. După succesul primelor trei sezoane, producătorii pregătesc un nou capitol plin de răsturnări de situație și momente memorabile. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cine se va alătura echipei în povestea care a cucerit inimile abonaților Netflix? La această întrebare răspunde Tudum.

Serialul „Ginny & Georgia” se pregătește să întărească distribuția cu câțiva actori proaspăt veniți, mențiuni importante care promit să aducă un suflu nou în sezonul 4. Producția este deja în plină desfășurare, iar Ali Skovbye, Kataem O'Connor și Sunny Mabrey vor avea roluri semnificative în poveste.

Ali Skovbye, cunoscută pentru aparițiile sale în „Whistle” și „Firefly Lane”, va interpreta personajul Rainn. Kataem O'Connor, remarcat în producții precum „40 de acri”, „Drumul spre casă” și „Misterele lui Murdoch”, îl va aduce pe ecran pe Isaiah. În timp ce Sunny Mabrey, cu experiență în filme ca „Cape Fear”, „Agentul Nopții”, „Gotham Knights” și „Will Trent”, va juca rolul lui Daisy.

Sezonul 3 al serialului, cunoscut pentru dinamica sa intensă și răsturnările de situație spectaculoase, s-a încheiat cu eliberarea Georgiei (Brianne Howey) după proces, lăsând urme adânci atât în viața ei, cât și în cea a copiilor săi, Ginny (Antonia Gentry) și Austin (Diesel La Torraca). Cu noile personaje care urmează să fie introduse, fanii pot se aștepta o evoluție captivantă și tensionată a poveștii.

Creatoarea, co-showrunner-ul și producătoarea executivă Sarah Lampert a dezvăluit pentru Tudum că sezonul 4 va explora tema „Cicluri și origini”, promițând o abordare mai profundă a poveștilor personajelor.

Sezonul următor continuă saga familiei Miller cu o serie de întorsături neașteptate. Georgia Miller reușește să scape de o acuzație de crimă, iar viața pare că se stabilizează. Totuși, familia se confruntă din nou cu probleme financiare, iar Georgia află că este însărcinată, fără să știe cine este tatăl copilului. În același timp, evenimentele bizare par să sugereze că trecutul Georgiei nu este complet îngropat.

Ginny luptă să întrerupă haosul care afectează familia, în timp ce Georgia se străduiește să dovedească copiilor săi că poate să facă față provocărilor. Austin, între timp, adoptă o atitudine conflictuală față de întreaga lume. Familia se află la un moment critic, dar oare vor reuși să-și croiască un nou început sau umbrele trecutului îi vor trage înapoi? Rămâne de văzut.

Așadar, sezonul nou al serialului Ginny & Georgia readuce în prim-plan actorii principali Howey, Gentry și La Torraca, alături de o parte importantă a distribuției consacrate: Felix Mallard (Marcus), Sara Waisglass (Max), Scott Porter (Paul), Jennifer Robertson (Ellen), Raymond Ablack (Joe), Katie Douglas (Abby), Chelsea Clark (Norah) și Nathan Mitchell (Zion).

Pe partea de producție, Sarah Glinski, care a preluat rolul de co-showrunner și producător executiv în cel de-al treilea sezon, continuă să contribuie și în acest sezon.

Lista producătorilor executivi include, de asemenea, nume precum Jenny Daly, Jeff Tahler, Holly Hines și Daniel March de la Dynamic Television, Lance Samuels și Daniel Iron de la Blue Ice Pictures, alături de David Monahan, Danielle Hoover și Ali Kinney.