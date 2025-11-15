Când va fi lansarea sezonului 4 din serialul Netflix „Selling The OC”

Abia s-a risipit ecoul scandalurilor și al emoțiilor intense din sezonul 9 al reality show-ului „Selling Sunset”, un sezon marcat de despărțiri, tensiuni și dezvăluiri șocante, cu toate acestea, universul luxos al francizei nu ia pauză: „Selling The OC” revine deja cu sezonul 4, promițând un nou val de drame, rivalități și tranzacții spectaculoase.

Proprietățile exclusiviste de pe țărmul oceanului nu se vând de la sine, așa că echipa Oppenheim Group din Orange County este din nou în centrul acțiunii. Serialul „Selling the OC” revine cu sezonul al patrulea, promițând o doză mare de tensiune, emoții și, desigur, câteva răsturnări de situație neprevăzute.

În noile episoade, agenții din Orange County se luptă să transforme biroul lor în punctul de referință al imperiului imobiliar Oppenheim. Pe măsură ce competiția pentru cele mai valoroase listări devine tot mai dură, zvonuri periculoase riscă să destrame echilibrul echipei.

Iar când președintele Jason Oppenheim decide să aducă întăriri din biroul din San Diego, tensiunile ating cote maxime. Vor accepta veteranii noii recruți sau îi vor lăsa să se descurce singuri în apele adânci ale pieței de lux, este întrebarea de pe buzele tuturor.

„S-au schimbat multe în viața reală a acelor agenți de la sezonul 3”, a declarat creatorul serialului, Adam DiVello, pentru Tudum, adăugând că „o mulțime de fețe noi” își dovedesc valoarea în lumea nemiloasă a imobiliarelor din Orange County. „Pur și simplu fac furori acolo”.

„Selling the OC” revine și fețe proaspete în echipă. Cel mai nou sezon al serialului debutează miercuri, 12 noiembrie, aducând o combinație de figuri familiare și noi concurenți în lumea exclusivistă a imobiliarelor de lux din Orange County.

Din distribuția deja cunoscută, fanii îi vor revedea pe Jason Oppenheim, Alex Hall, Polly Brindle, Tyler Stanaland, Gio Helou, Austin Victoria și Brandi Marshall.

Alături de aceștia, în sezonul 4 își fac apariția trei agenți noi: Fiona Belle, Ashtyn Zerboni și Kaylee Ricciardi. Noii membri se alătură echipei O Group, promițând să aducă o energie proaspătă și dinamici interesante în competiția pentru cele mai spectaculoase proprietăți din zonă.

La fel ca sezoanele 1, 2 și 3 din Selling The OC, sezonul 4 din Selling The OC va fi format din 10 episoade și vor fi lansate toate odată pe Netflix.

Dacă ai terminat deja de urmărit ultimul episod, atunci, e momentul perfect să descoperi ce s-a petrecut la The O Group după ce camerele s-au oprit din filmat. De la dinamica dintre Tyler și Alex până la cele mai recente vești oferite de Tudum, iată cum arată viața protagoniștilor din Selling the OC după finalul sezonului 3.

Dacă ai nevoie de o recapitulare, că amintim că sezonul trecut a lăsat în urmă tensiuni, alianțe ciudate și un videoclip controversat care a stârnit numeroase reacții în birou. Acum, fanii pot vedea cum au evoluat relațiile dintre membrii echipei, dar și ce drumuri profesionale au ales agenții care au definit stilul The O Group.

Într-un nou material, Tudum oferă o privire exclusivă asupra stării actuale a distribuției, de la proiecte imobiliare spectaculoase la capitole personale neașteptate. Drama, se pare, nu s-a încheiat odată cu sezonul trei, așa că avem motive întemeiate urmărim următorul sezon.