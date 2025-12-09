Netflix pregătește o reinterpetare pentru „Cenușăreasa”

Netflix se pregătește să aducă pe marele ecran o reinterpretare a poveștii clasice „Cenușăreasa”, promițând o abordare cu totul inedită. Conform informațiilor oficiale, filmul va păstra farmecul basmului original, dar va introduce elemente surprinzătoare care vor oferi spectatorilor o experiență complet diferită, potrivit netflix.com.

Producătorii promit o combinație între magie, emoție și personaje reinventate, menită să captiveze atât publicul tânăr, cât și pe cel matur. Această lansare face parte din strategia Netflix de a reinventa poveștile clasice pentru era modernă, aducând un suflu proaspăt în cinematografia de divertisment.

Așadar, o nouă reinterpretare a poveștii Cenușăresei prinde viață pe Netflix, aducând împreună talente recunoscute din serialul Beef și din filmul Everything Everywhere All At Once. „Steps”, viitorul film al platformei de streaming, propune o abordare inedită a surorilor vitrege ale Cenușăresei, prezentându-le mai degrabă ca personaje complexe decât malefice.

Conform sinopsisului oficial, Lilith, o tânără neînțeleasă interpretată de Ali Wong, este acuzată că a sabotat Balul Regal folosind o baghetă magică furată. Într-un accident neașteptat, ea îi transformă sora, Margot (Stephanie Hsu), într-o broască și permite unei fete ambițioase și răutăcioase să preia controlul asupra regatului.

Pentru a restabili ordinea, Lilith trebuie să se alieze cu Cenușăreasa și cu un trol neașteptat, dar visător, într-o misiune de salvare a regatului. Filmul explorează ideea că și cei percepuți drept „răi” merită o șansă la un final fericit, aducând un suflu proaspăt unei povești clasice.

Actrița Ali Wong, cunoscută pentru rolul lui Amy Lau din serialul apreciat „Beef” de pe Netflix, va da viață personajului Lillith. Printre aparițiile sale notabile se numără și comedia romantică „Always Be My Maybe”, unde a jucat alături de Randall Park, cunoscut din universul MCU, și de Keanu Reeves.

Alături de Wong, publicul o va regăsi pe Stephanie Hsu, actriță nominalizată la premiile Oscar, remarcată pentru interpretările sale din „Everything Everywhere All At Once” și pentru rolul lui Mei Lin în „The Marvelous Mrs. Maisel”.

Deocamdată, identitatea actriței care va împrumuta vocea Cenușăresei nu a fost dezvăluită, însă regizoarea Alyce Tzue și-a exprimat entuziasmul pentru această reinterpretare inedită a poveștii clasice.

„Filmul urmărește povestea a două surori foarte diferite, una complet integrată în lumea basmului, cealaltă simțindu-se mereu în afara ei, și descoperă, în final, cât de mult se aseamănă cu adevărat”, a explicat Tzue.

Regizoarea a adăugat: „Am vrut să fac un film pentru toți cei care s-au simțit vreodată excluși și să arăt cum un singur gest de bunătate poate schimba totul”.

John Ripa se alătură echipei proiectului „Steps” în calitate de co-regizor. Cu o carieră impresionantă în spate, Ripa a contribuit la regia filmului „Raya” și a adus aportul său în producții de succes precum „Frozen” și „Zootopia”.

Despre noul proiect, Ripa a declarat: „Când am descoperit Steps, am fost impresionat de măiestria artistică, de frumusețea poveștii și, mai ales, de mesajul profund pe care îl transmite”.

El a subliniat că proiectul se distinge față de tot ceea ce a realizat în cei 30 de ani de activitate. „Steps mai beneficiază și de talentul remarcabil al regizoarei debutante Alyce Tzue, care aduce o perspectivă originală și o voce unică”, a adăugat Ripa. „Alyce a construit o poveste despre apartenență care m-a impresionat și inspirat, și mă simt onorat să o însoțesc în această aventură”.

Producția serialului îi are la cârmă pe Jane Hartwell și Kim Lessing, iar actrița Amy Poehler, cunoscută pentru rolurile sale din „Parks and Recreation” și din serialul original „Mean Girls”, figurează și ea ca producător.