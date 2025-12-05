Serialul fenomen revine pe Netflix: Rivalități, secrete și lux extrem

Fanii serialului „Owning Manhattan” au motive să se bucure deoarece sezonul 2 promite și mai multă tensiune și conflicte în lumea exclusivistă a agenților imobiliari din New York. Serialul de pe Netflix urmărește luptele pentru cele mai bune proprietăți din Manhattan, informează Tudum.

Noul sezon urmărește viața magnatului imobiliar Ryan Serhant și dinamica firmei sale de brokeraj, SERHANT, în mijlocul celor mai spectaculoase suișuri și coborâșuri din piața imobiliară newyorkeză.

„Este un adevărat montagne russe emoțional și fizic”, a mărturisit Serhant pentru Tudum despre sezonul doi. „Vom vedea recorduri doborâte, achiziții de 50 și 60 de milioane de dolari, precum și proiecte comerciale de sute de milioane”.

De la ultima apariție pe ecran, firma sa a înregistrat o creștere impresionantă, iar expansiunea neașteptată este punctul central al noului sezon. „Am trecut de la aproximativ 300 de agenți în sezonul 1, la peste 1.000 în sezonul 2”, explică Serhant.

„În orice companie aflată în expansiune, ceea ce ne-a adus aici nu garantează succesul viitor. Aceasta se aplică atât tipurilor de proprietăți pe care le tranzacționăm, cât și piețelor în care intrăm și oamenilor care fac parte din echipa noastră. Ceea ce ne diferențiază este regula simplă: dacă nu vinzi, nu faci parte din echipă”.

Toate cele opt episoade ale celui de-al doilea sezon din „Owning Manhattan” au fost lansate pe 5 decembrie, aducând cu ele noi provocări și tensiuni între agenți. În timp ce vedetele deja consacrate concurează pentru cele mai prestigioase listări, noi fețe intră în joc, promițând un sezon intens și imprevizibil.

Alături de Ryan Serhant, Chloe Tucker, Nile Lundgren, Jess Taylor, Jess Markowski, Tricia Lee, Genesis Suero, Jordan Hurt, Jordan March și Jade Shenker, se alătură și noul venit Peter Zaitzeff.

Concurența devine mai acerbă ca niciodată. „Stocurile sunt scăzute peste tot, ceea ce înseamnă că nu există suficiente locuințe pentru cumpărătorii noștri, darămite pentru agenții noștri”, explică Serhant.

„Acest sezon este un război imobiliar total.” Totuși, această presiune deschide și noi oportunități, inclusiv listări spectaculoase în locații neobișnuite, precum reședințele Mercedes-Benz din Miami.

„Nu este vorba doar despre New York City în acest sezon. Este vorba despre construirea unui imperiu”, adaugă Serhant. „De la reședințe de brand la proprietăți de lux, acestea sunt cele mai impresionante și scumpe locuințe pe care le-am văzut vreodată la televizor”.

Sezonul 2 pornește exact de unde s-a încheiat primul. Episodul final al sezonului 1 l-a prezentat pe Serhant în fața unei provocări uriașe: vânzarea unei clădiri întregi de unități de peste 300 de milioane de dolari.