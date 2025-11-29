Netflix, povestea de dragoste care a răsturnat topurile. Fenomen global, într-un timp record

O producție romantică lansată recent pe Netflix a reușit performanța de a depăși toate așteptările platformei de streaming. Filmul a urcat imediat după lansare pe primul loc în topul vizionărilor, potrivit Tudum.

Abonații Netflix au primit cu entuziasm comedia romantică de sărbători „Champagne Problems”, a cărei acțiune se desfășoară în Franța, producția urcând direct pe primul loc în topuri, cu 20,5 milioane de vizionări.

Scris și regizat de Mark Steven Johnson, noul lungmetraj aduce împreună pe Minka Kelly, Tom Wozniczka și Flula Borg într-o comedie romantică turnată între străzile pariziene și peisajele domoale ale regiunii Champagne.

Povestea o urmărește pe Sydney Price, o directoare hotărâtă, trimisă în Franța pentru a finaliza preluarea unei prestigioase case de șampanie. Ajunsă la Paris în preajma sărbătorilor, se lasă purtată de atmosfera luminoasă a orașului. Într-o seară petrecută în tihnă, îl cunoaște pe Henri Cassell, un parizian cu care trăiește un moment unice. Totul se complică însă când află că acesta este chiar moștenitorul brandului pe care compania ei vrea să îl cumpere.

Ajunsă pe domeniul familiei Cassell, Sydney intră într-o competiție alături de alți potențiali cumpărători. În timp ce presiunea profesională crește, relația dintre ea și Henri evoluează, punându-i pe amândoi în fața unei alegeri delicate: să rămână fideli ambițiilor lor sau să dea o șansă sentimentelor care se nasc pe fundalul iernii franceze.

Claire Danes și Matthew Rhys continuă să capteze atenția publicului cu thrillerul psihologic „The Beast in Me”, care s-a menținut pentru a doua săptămână consecutiv pe primul loc în topul producțiilor TV din Marea Britanie, acumulând 14,1 milioane de vizionări.

Serialul o urmărește pe Danes în rolul lui Aggie, o scriitoare marcată de pierderi, atrasă și înspăimântată de vecinul ei misterios, Nile Jarvis (interpretat de Rhys), un dezvoltator imobiliar influent.

Jarvis, bântuit de zvonuri privind presupusa ucidere a primei sale soții, o convinge pe Aggie să transforme povestea lui în subiectul următoarei sale cărți, declanșând un joc periculos al obsesiei și al manipulării.

Noile episoade vor debuta miercuri, 26 noiembrie, la ora 17:00, când vor fi disponibile primele patru capitole ale ultimului sezon. În aşteptarea premierei, interesul pentru serial a propulsat toate sezoanele anterioare în Top 10. Sezonul 1 a urcat până pe poziția a treia, cu 4,1 milioane de vizualizări, urmat de sezonul 4, aflat pe locul cinci, cu 3,3 milioane. Sezoanele 2 și 3 ocupă locurile șapte și nouă, ambele cu aproximativ 3,1 milioane de vizualizări.

Este pentru prima oară când un serial reușește să aducă simultan în top 10 toate cele patru sezoane lansate anterior, înaintea debutului unei noi tranșe de episoade. Performanța confirmă entuziasmul uriaș al publicului pentru finalul producției SF-horror plasate în perioada anilor ’80.

Un nou titlu inspirat din literatură a captivat publicul: drama „Train Dreams”, cu Joel Edgerton în rol principal, a atras atenția telespectatorilor și a criticilor deopotrivă. Regizat de Clint Bentley, filmul a debutat puternic, urcând pe poziția a șaptea în săptămâna lansării, cu 6,2 milioane de vizualizări, și se bucură de un impresionant scor de 95% pe Rotten Tomatoes.

Ecranizarea pornește de la apreciata nuvelă semnată de Denis Johnson și spune povestea lui Robert Grainier, un tăietor de lemne interpretat de Edgerton. Prin ochii lui, filmul explorează iubirea, doliul și provocările unei existențe marcate de transformările accelerate ale începutului de secol XX în sălbăticia din nord-vestul Pacificului.