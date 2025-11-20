Netflix pregătește un nou thriller despre obsesie, răzbunare și „persistența terifiantă a urii”

Netflix pregătește un nou serial din cinci părți după romanul „The Boys from Brazil” de Ira Levin, sub semnătura lui Peter Morgan, creatorul „The Crown”. Serialul explorează intensitatea obsesiei, mecanismele răzbunării și modul în care ura poate persista într-un mod înfricoșător, potrivit Tudum.

Serialul „The Boys from Brazil” (Băieții din Brazilia) îi va avea în distribuție pe Jeremy Strong, August Diehl, Daniel Brühl și Gillian Anderson, alături de Shira Haas și Lizzy Caplan. Producția va fi realizată de Peter Morgan împreună cu companiile londoneze World Productions și Orchid Pictures, Suzanne Mackie ocupând rolul de producător executiv pentru Orchid Pictures.

Serialul va fi regizat în exclusivitate de Alex Gabassi, cunoscut pentru „Black Doves” și „The Crown”. Gabassi va ocupa și rolul de producător executiv, alături de Mackie și Simon Heath, implicați anterior în „Line of Duty” și „Save Me”, pentru casa de producție World Productions. Oona O'Beirn și Andy Stebbing, foști colaboratori ai „The Crown”, vor avea, de asemenea, rolul de producători.

„Suntem încântați să lucrăm cu o echipă atât de talentată, în fața și în spatele camerei, și să colaborăm din nou cu regizorul Alex Gabassi pentru acest serial limitat pentru Netflix”, a declarat Mackie. „Abia așteptăm să aducem pe ecran reinterpretarea îndrăzneață a romanului „The Boys from Brazil” de Ira Levin, adaptat de Peter Morgan”.

Acțiunea roamnului „Băieții din Brazilia” se desfășoară pe parcursul a trei decenii, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial până la tensiunile politice din anii 1970.

Povestea îl urmărește pe Yakov Liebermann, supraviețuitor al Holocaustului și vânător de naziști, dedicat unei misiuni de-o viață: să aducă în fața justiției fugarii nazisti. Această luptă îl costă aproape totul, însă determinarea sa rămâne neclintită.

Când una dintre tinerele sale protejate, aflată sub acoperire în Brazilia, descoperă un plan nazist șocant, Liebermann se vede prins într-o cursă contra cronometru. Adevărul pe care trebuie să-l dezvăluie este de neimaginat: doctorul Johann-Friedrich Meinhardt, cercetător nazist despre care se credea că a murit, este de fapt în viață și pune la cale un proiect diabolic menit să declanșeze revenirea celui de-al Patrulea Reich.

În distribuția serialului „Băieții din Brazilia” se regăsesc nume sonore ale cinematografiei internaționale. Jeremy Strong (The Apprentice, Springsteen: Deliver Me from Nowhere) va interpreta rolul lui Yakov Liebermann, alături de August Diehl (A Hidden Life, Inglourious Basterds) în rolul lui Johann-Friedrich Meinhardt.

Daniel Brühl (Rush, Inglourious Basterds) va da viață personajului Von Harteneck, iar Gillian Anderson (The Crown, Sex Education) îl va întruchipa pe Steiner.

Shira Haas (Unorthodox, Captain America: Minunata lume nouă) va juca rolul Annei Koehler, în timp ce Lizzy Caplan (Masters of Sex, Fleishman Is in Trouble) o va interpreta pe Hannah Liebermann.

Deși data exactă a lansării nu a fost anunțată, filmările sunt programate să înceapă luna viitoare în Regatul Unit, Germania, Bulgaria și Spania.