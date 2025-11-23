Netflix lansează o poveste de iubire sfâșietoare. Se caută titlu

Netflix pregătește lansarea unei noi producții romantice care se anunță a fi unul dintre cele mai emoționante titluri ale sezonului. Platforma promite o poveste intensă, construită în jurul unor personaje marcate de alegeri dificile și momente care le pun la încercare atât loialitatea, cât și capacitatea de a iubi dincolo de limite, informează Tudum.

Leighton Meester și Jared Padalecki se pregătesc să aducă atmosfera magică a sărbătorilor într-o nouă poveste de dragoste. Producția, inspirată din romanul „Garda de corp” semnat de Katherine Center, o are în distribuție și pe Andie MacDowell, completând un trio care promite multă emoție.

Intriga pornește de la o întrebare aparent simplă: ce cadou îi faci cuiva care pare să le aibă pe toate? Răspunsul, în acest caz, este… un bodyguard. Meester, cunoscută din „Good Police/Bad Police”, „I Love LA” și „The Buccaneers”, o interpretează pe o specialistă în securitate, profesionistă și cu picioarele pe pământ.

Misiunea ei este să îl protejeze, chiar în plin sezon festiv, pe un star carismatic de filme de acțiune, jucat de Padalecki (Supernatural, Walker). Întâlnirea dintre cei doi se transformă rapid într-un carusel de tensiuni, replici savuroase și atracție neașteptată.

Așadar, pe măsură ce sărbătorile avansează, ies la iveală secrete, apar complicații, iar magia Crăciunului capătă o nouă semnificație. Rezultatul: o comedie romantică plină de căldură, umor și scântei: „Bineînțeles, ies scântei, se dezvăluie secrete, iar Crăciunul devine mult mai complicat”, dezvăluie Netflix.

Filmul este realizat după romanul „The Bodyguard”, publicat în 2022 de Katherine Center, însă producția va fi lansată sub un titlu nou, încă nefinalizat. Proiectul este regizat de Elizabeth Allen Rosenbaum, cunoscută din „Aquamarine”, „Purple Hearts” și „Ginny & Georgia”, iar scenariul este semnat de Erin Cardillo și Richard Keith, duo-ul din spatele unor titluri precum „Isn't It Romantic” și ”Virgin River”, care le puteți urmări pe Netflix.

Povestea romantică reunește pe ecran nume consacrate și debuturi promițătoare: Andie MacDowell, apreciată pentru rolurile din „Groundhog Day” și „Four Weddings and a Funeral”, cântărețul Walker Hayes aflat la prima apariție într-un film, alături de Noah Lalonde (My Life with the Walter Boys) și „Toby Sandeman” (Running Point, Voicemails for Isabelle).

Allen MacDowell mărturisește că a început să urmărească îndeaproape fenomenul BookTok după succesul recent al filmului său de pe Netflix, „Purple Hearts”. Potrivit acestuia, valul de entuziasm generat pe rețelele sociale și pasiunea cititorilor pentru romanul lui Katherine Center au cântărit decisiv în hotărârea de a se alătura proiectului regizoral.

MacDowell spune că colaborarea cu autoarea a fost „remarcabilă”, mai ales fiindcă a putut vedea de aproape cât de mult o entuziasmează transpunerea pe ecran a poveștii sale, centrată pe o gardă de corp pragmatică și un actor celebru, într-o atmosferă perfectă pentru sezonul sărbătorilor. „Decorul acesta festiv amplifică și mai mult tensiunea dintre personaje”, subliniază cineastul.

Deși filmul nu are încă o dată de lansare, producătorii implică deja comunitatea de fani. Leighton Meester, Jared Padalecki și Katherine Center îi invită pe cititorii romanului să contribuie la alegerea unui nou titlu pentru adaptare. Cei interesați pot afla detalii pe conturile lor de Instagram @itsmelighton, @jaredpadalecki și @katherinecenter.