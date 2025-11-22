Netflix a lansat trailerul sezonului 5 „Emily în Paris”

Serialul-fenomen „Emily în Paris” se pregătește să revină cu un nou capitol, iar Netflix a încălzit atmosfera cu primele detalii din culisele sezonului 5. Pe lângă aceste dezvăluiri, Netflix a confirmat și data oficială a premierei, punând capăt speculațiilor din ultimele luni, informează Tudum.

Lily Collins, Ashley Park și întreaga echipă din Emily în Paris se întorc pe Netflix cu sezonul 5, programat să debuteze pe 18 decembrie. În această etapă a aventurilor lor, Emily și colegii ei se confruntă cu experiențe inedite nu doar în Paris, ci și în Roma și Veneția, aducând pe ecran farmecul autentic al stilului de viață italian.

Creatorul Darren Star descrie noul sezon ca pe o „poveste despre două orașe: Roma și Paris”. El subliniază că Emily își duce viața personală și profesională la un nou nivel, explorând atât romantismul, cât și provocările carierei sale. Fanii o vor regăsi pe expertă în marketing în trailerul recent lansat pentru sezonul 5.

Dar Roma nu este singura destinație italiană pe care Emily o descoperă. Primele imagini din noul sezon o surprind navigând prin canalele Veneției, oferind spectatorilor o privire fascinantă asupra peisajelor italiene. „De la acoperișurile pariziene la ruinele romane, abia așteptăm să dezvăluim unde ne va purta următorul capitol al lui Emily”, declară Star, promițând un sezon plin de stil și aventură.

Sezonul 5 al serialului „Emily în Paris” aduce în prim-plan o distribuție binecunoscută, dar și câteva fețe noi. Lily Collins revine în rolul central al lui Emily Cooper, în timp ce Philippine Leroy-Beaulieu continuă să interpreteze elegantul personaj Sylvie Grateau. Ashley Park este din nou Mindy Chen, iar Lucas Bravo îl readuce pe Gabriel, alături de Samuel Arnold în rolul lui Julien și Bruno Gouery în rolul lui Luc.

De asemenea, William Abadie își reia rolul lui Antoine Lambert, iar Lucien Laviscount îl interpretează pe Alfie. În distribuție se mai regăsesc Eugenio Franceschini în rolul lui Marcello, Thalia Besson ca Genevieve, Paul Forman în rolul lui Nico și Arnaud Binard în pielea lui Laurent G. Sezonul promite astfel să continue combinația de romantism, umor și glamour parizian care a consacrat serialul.

În timpul vacanței lui Emily la Roma, apare Bryan Greenberg, cunoscut din serialele „Junction”, „Suits LA” și „How to Make It in America”, în rolul lui Jake, un american stabilit la Paris. Michèle Laroque, cunoscută pentru rolul din „Brillantissime”, o interpretează pe Yvette, o veche prietenă a șefei lui Emily, Sylvie. De asemenea, actrița nominalizată la premiile Oscar, Minnie Driver (Good Will Hunting, Will & Grace), aduce pe ecran personajul Prințesei Jane, o prietenă a lui Sylvie care s-a căsătorit cu un membru al familiei regale.

Sezonul 4 al serialului Emily in Paris îi aduce protagonistei o nouă aventură romantică și profesională. După ce a început o poveste de dragoste cu un tânăr designer italian, Emily se mută într-un apartament din Roma pentru a deschide un birou al Agence Grateau în capitala Italiei. Schimbarea de peisaj nu înseamnă însă că serialul își schimbă titlul. „Emily va fi prezentă la Roma, dar asta nu exclude Parisul”, a declarat producătorul Star.

Decizia de a trimite personajul în Italia a venit din dorința creatoarei serialului de a surprinde publicul și de a explora teritorii noi, demonstrând totodată că franciza poate depăși granițele sale inițiale. Sezonul 4 a avut un succes răsunător pe Netflix, debutând pe primul loc în topul global și atrăgând aproape 20 de milioane de vizualizări în primele patru zile. Serialul a intrat în Top 10 în 93 de țări și a rămas constant pe listă timp de patru săptămâni.

În sezonul 5, actrița Lily Collins s-a arătat entuziasmată de evoluția relației dintre Emily și Marcello (Franceschini). „Marcello aduce o aventură complet nouă pentru Emily, permițându-i să găsească un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală”, a explicat Collins.