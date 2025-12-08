„Five Nights at Freddy's 2”, record de încasări

„Five Nights at Freddy's 2” a debutat în forță în cinematografe, reușind să doboare așteptările și să stabilească noi recorduri de încasări încă din primul weekend. Cu un start exploziv și un interes care continuă să crească, filmul pare să fie unul dintre marile succese ale sezonului, informează abcnews.go.

„Five Nights at Freddy’s” revine în forță în atenția publicului, odată cu premiera celei de-a doua părți, care a zguduit box office-ul nord-american. Lansat în 3.412 cinematografe din Statele Unite și Canada, filmul a depășit considerabil prognozele inițiale, strângând aproximativ 63 de milioane de dolari în primul weekend, potrivit estimărilor comunicate duminică de studiouri.

Deși criticile au fost în mare parte nefavorabile, „Five Nights at Freddy’s 2” s-a dovedit imun la valul de recenzii negative și a stabilit un record: cea mai puternică lansare din istorie în weekendul de după Ziua Recunoștinței, o perioadă care, în mod tradițional, aduce rezultate mai modeste.

Producția marchează totodată cea mai bună deschidere a anului pentru un film care nu părea să aibă șanse, clasându-se pe locul al doilea în topul debuturilor horror, imediat după „The Conjuring: Last Rites”. Seria, inspirată de jocul video cu același nume, are în centru sinistrul restaurant Freddy Fazbear’s Pizza, unde animatronicele capătă, pe timpul nopții, instincte ucigașe.

„Industria a trecut prin numeroase momente dificile, însă acest titlu a împins weekendul post-Ziua Recunoștinței la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată”, a declarat Jim Orr, directorul distribuției interne la Universal.

Primul film al francizei, produs tot de Blumhouse, a reprezentat o surpriză majoră în 2023, când a debutat în octombrie cu 80 de milioane de dolari, în pofida faptului că fusese lansat simultan și pe platforma Peacock. De această dată, Universal a mizat doar pe marele ecran pentru continuare, o strategie care pare să fi dat roade.

Cu un buget de producție estimat la doar 36 de milioane de dolari, „Five Nights at Freddy's 2” se conturează deja ca un nou succes la box office. Performanța filmului readuce în discuție potențialul uriaș al lansărilor cinematografice, într-un moment în care industria încă analizează impactul pe care achiziția Warner Bros. de către Netflix l-ar putea avea asupra modului în care publicul consumă filme.

Scris de creatorul francizei, Scott Cawthon, filmul marchează revenirea unor actori precum Josh Hutcherson, Matthew Lillard și Elizabeth Lail, alături de regizoarea Emma Tammi. Criticii nu au fost deloc îngăduitori, evaluările fiind chiar mai dure decât la primul film. Într-o recenzie categorică, Mark Kennedy de la The Associated Press i-a acordat zero stele, descriind producția drept „haotică lipsită de coerență”.

În schimb, spectatorii s-au arătat mult mai entuziasmați, potrivit sondajelor PostTrak, 70% dintre cei care au cumpărat bilete au declarat că ar recomanda „Five Nights at Freddy's 2” fără ezitare prietenilor.

„Zootopia 2” continuă să impresioneze în cinematografe, reușind să se mențină pe locul al doilea în al doilea weekend de la lansare, cu încasări de 43 de milioane de dolari.

Pe locul al treilea s-a situat „Wicked: For Good” (Universal), cu încasări de 16,8 milioane de dolari în al treilea weekend de difuzare, din 3.985 de cinematografe, aducând totalul intern la aproape 297 de milioane de dolari.

Locul patru a fost ocupat de anime-ul „Jujutsu Kaisen: Execution” (Gkids), cu 10,2 milioane de dolari, iar „Now You See Me: Now You Don’t” (Lionsgate) a încheiat top cinci, cu 3,5 milioane de dolari și un total global de 210 milioane de dolari.

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” s-a aflat la mică distanță, cu 3,3 milioane de dolari încasări din 1.198 de cinematografe. Quentin Tarantino a unit „Kill Bill: Vol. 1” și „Vol. 2” într-un film epic de patru ore și 35 de minute.

Tot în afara topului 10 a debutat versiunea filmată a musicalului premiat cu Tony „Merrily We Roll Along”, cu Jonathan Groff, Daniel Radcliffe și Lindsay Mendez, lansată de Sony Pictures Classics, care a adunat 1,2 milioane de dolari din 1.084 de ecrane.

În privința box office-ului anual, filmele „Barbie” au depășit 8 miliarde de dolari în America de Nord chiar în acest weekend. Această performanță se apropie de recordul post-pandemie de 9 miliarde, atins în 2023, când „Barbie” s-a clasat în fruntea box office-ului.