Tori Spelling și Dean McDermott, datori vânduți la Fisc

Tori Spelling și Dean McDermott se confruntă cu datorii fiscale destul de mari, depășind 1,7 milioane de dolari, conform unei hotărâri judecătorești definitive în procesului lor de divorț. Documentele obținute de Fox News Digital arată că aproximativ 1,2 milioane de dolari sunt datorate Serviciului de Venituri Interne (IRS).

Divorțul dintre Tori Spelling și Dean McDermott a adus în prim-plan o situație financiară delicată pentru foștii parteneri. Conform documentelor judecătorești recente, cuplul datorează împreună peste 1,7 milioane de dolari în impozite neplătite și alte obligații financiare.

Fostul cuplu trebuie să achite aproximativ 1,2 milioane de dolari către IRS, sumă ce va fi împărțită în mod egal, fiecare fiind responsabil pentru cel puțin 600.000 de dolari. În plus, cei doi au acumulat o datorie de peste 500.000 de dolari către Consiliul Fiscal din California, și aceasta urmând să fie împărțită între ei.

Pe lângă aceste obligații principale, documentele dezvăluie că Spelling și McDermott mai au de plătit aproximativ 37.000 de dolari pentru un cont de colectare American Express și o sumă neprecizată către City National Bank, care i-a acționat în instanță încă din 2016.

Vedeta din „Beverly Hills, 90210” mai datorează 288.000 de dolari unei persoane fizice, 69.000 de dolari unei alte persoane neidentificate și 10.228 de dolari pentru cheltuieli medicale neacoperite de asigurare. McDermott are la rândul său datorii suplimentare: 22.000 de dolari pentru un împrumut și 20.609 dolari pentru facturi medicale neasigurate.

Divorțul celor doi nu a scos la iveală doar problemele personale, ci și o povară financiară considerabilă, evidențiind dificultățile legate de gestionarea datoriilor fiscale și personale într-un context public.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile filmului „Mind Over Murder”, pe vremea când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. Relația lor romantică a început ulterior, culminând cu căsătoria în 2006.

Viața lor de familie a fost adusă în prim-plan în cadrul reality-show-ului Tori & Dean: Inn Love, care a urmărit cuplul în timp ce își construia viața împreună. În timpul căsniciei, au devenit părinți a cinci copii: Liam (2007), Stella (2008), Hattie (2011), Finn (2012) și Beau (2017).

În ultimii ani ai căsniciei, cei doi au întâmpinat dificultăți financiare. Spelling a depus actele de divorț în martie 2024, iar McDermott a urmat exemplul câteva luni mai târziu. Actorul canadian a invocat „diferențe ireconciliabile” și a menționat în documente că despărțirea a avut loc pe 7 iulie 2023, la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles.

Pe 13 noiembrie, instanța a emis hotărârea finală în dosarul de divorț, declarându-i pe ambii parteneri oficial necăsătoriți. Custodia legală a celor cinci copii a fost stabilită în regim comun, însă Tori Spelling va petrece mai mult timp fizic alături de cei mici.

Sean McDermott a renunțat la solicitarea pensiei alimentare, iar fostul cuplu a convenit să nu mai apeleze la instanță pentru modificarea acestei decizii pe viitor. În ceea ce privește cheltuielile legate de copii, ambii au decis un aranjament diferit: fiecare va suporta costurile copiilor pe perioada în care aceștia se află în grija sa și vor împărți egal cheltuielile medicale sau activitățile extracurriculare.

Instanța a decis să acorde lui Spelling drepturile exclusive asupra serialului „Beverly Hills, 90210”. Astfel, toate veniturile generate de producție, inclusiv redevențele digitale, câștigurile reziduale și eventualele licențe viitoare, vor reveni integral lui Spelling, McDermott renunțând complet la orice pretenție financiară asupra acestora.

În schimb, proiectele anterioare din seria „Tori & Dean” au fost împărțite în mod egal între cei doi. Aceasta include titluri precum „In Love/Home Sweet Hollywood”, „sTORIbook Weddings”, „Cabin Fever”, „True Tori” și specialele pentru Cooking Channel.