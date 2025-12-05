Prințul Harry, la mila lui Trump. Ironia care l-ar putea costa scump

Prințul Harry a stârnit reacții aprinse după ce l-a ironizat pe Donald Trump într-un sketch televizat. Criticii, inclusiv un expert în chestiuni regale, susțin că Ducele de Sussex ar trebui să fie deposedat de titlurile sale regale, pentru a transmite un semnal clar publicului american, în urma glumei făcute pe seama fostului președinte, informează Mirror.

Ducele de Sussex a avut o apariție surpriză miercuri la emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, în care a apărut într-o scenetă amuzantă în timp ce încearcă să devină un „Prinț de Crăciun” din filmul Hallmark. Colbert a întrebat de ce un prinț adevărat ar dori să joace în astfel de producții, determinându-l pe Harry să răspundă: „Voi, americanii, sunteți obsedați de filmele de Crăciun și, în mod clar, sunteți obsedați de regalitate, așa că de ce nu?”.

Atunci când Colbert i-a explicat că nu a fost de acord cu noțiunea de „obsedați”, Harry i-a răspuns glumit: „Serios? Am auzit că ați ales un rege”, făcând referire la președintele Trump.

Ca răspuns la ironiile lui Harry, un expert regal consideră că lui Harry ar trebui să i se retragă titlurile pentru a clarifica față de publicul american că opiniile și comentariile sale ironice sunt doar ale sale și nu reflectă poziția adoptată de Familia Regală.

Comentariile prințului Harry la adresa fostului președinte Donald Trump au stârnit reacții la doar câteva luni după vizita de stat a cuplului prezidențial american în Marea Britanie. În timpul acelei vizite, atât Trump, cât și Regele Charles și-au exprimat aprecierea reciprocă și au subliniat legăturile strânse dintre cele două țări.

Tom Sykes, editorul buletinului „Royalist” de pe Substack, susține că Familia Regală nu are multe opțiuni în fața declarațiilor lui Harry. „Acum pare că Harry se simte liber să-și exprime opiniile, considerând că nu mai face parte din familia regală”, a spus Sykes.

Totuși, acesta subliniază: „Dacă ar fi doar Harry Wales, cetățean obișnuit, acest argument ar putea fi valabil. Dar el rămâne Prințul Harry, Duce de Sussex. În percepția americană, încă poartă întreaga aură a unui prinț și rămâne un simbol al monarhiei.”

Sykes atrage atenția că publicul internațional nu înțelege întotdeauna distanța reală dintre Harry și afacerile Casei Regale: „Charles și William pot fi la sute de kilometri distanță, în Balmoral sau Windsor, dar în mintea multor americani, ei rămân în culise, în timp ce Harry își rostește opiniile.”

Sykes a subliniat că titlurile regale ar trebui eliminate nu ca o pedeapsă, ci pentru a aduce claritate. Renunțarea la ele „trasează o graniță clară între Prințul Harry, membru al familiei regale, și Harry, cetățeanul simplu”. Este o măsură, spune el, „care protejează monarhia de momentele sale de volatilitate”, a explicat el.

De-a lungul timpului, Prințul Harry și-a manifestat clar dezaprobarea față de fostul președinte american Donald Trump, criticând modul în care familia Sussex a fost tratată cu „lipsă de respect” atunci când a decis să se retragă din atribuțiile regale în 2020.

Meghan Markle s-a poziționat și ea ferm împotriva lui Donald Trump, catalogându-l drept „dezbinator” și „misogin” după ce președintele a descris-o pe ducesă ca fiind „teribilă”.