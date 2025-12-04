Donald Trump, ironizat într-o emisiune TV de Prințul Harry: Am auzit că ați ales un rege. Video

Într-o apariție surprinzătoare la emisiunea The Late Show With Stephen Colbert, Prințul Harry a stârnit râsete în platou cu glumele sale despre Donald Trump, numindu-l „rege”.

Miercuri seară, Prințul Harry a avut o apariție surpriză într-un sketch comic în emisiunea lui Stephen Colbert, interpretându-se pe sine într-o audiție amuzantă pentru rolul de „Prinț de Crăciun”. Emisiunea începe cu Harry care s-a rătăcit prin studio, glumind că s-a pierdut în timp ce căuta audiția pentru filmul cu titlul „Gingerbread Christmas Prince saves Christmas in Nebraska”.

Colbert a întrebat de ce un prinț adevărat ar fi interesat să joace în astfel de filme, iar Harry a răspuns cu umor: „Voi, americanii, sunteți obsedați de filmele de Crăciun și, în mod clar, sunteți obsedați de regalitate, așa că de ce nu?”.

Când prezentatorul a respins ideea de „obsesie”, Harry a făcut o glumă tăioasă: „Serios? Am auzit că ați ales un rege”, aluzie subtilă la protestele „Fără regi”, îndreptate împotriva administrației Trump.

Referindu-se la recentul acord încheiat între CBS și Donald Trump, prințul Harry a glumit că ar fi dispus să „facă orice” pentru a obține un rol, adăugând cu umor: „Voi face un videoclip auto-filmat, voi zbura pentru o audiție, voi rezolva un proces nefondat cu Casa Albă... toate lucrurile pe care le faceți voi, cei de la televizor”.

Stephen Colbert a replicat rapid: „Hei, eu nu am făcut nimic din toate aceste lucruri”, la care Harry a comentat cu zâmbetul pe buze: „Poate de aceea ai fost anulat”.

Schița s-a transformat apoi într-un spectacol festiv, cu apariția unor brazi și cu clopoței de sanie răsunând, în timp ce Harry îl încuraja pe Colbert să „creadă pur și simplu”.

La final, gazda talk-show-ului i-a spus lui Harry că „a obținut oficial rolul de prinț al Crăciunului de la Late Show”, spre deliciul publicului prezent în sală.

Ducele de Sussex a revenit miercuri seară în emisiunea „Late Show”, alături de actorul nominalizat la Oscar Michael Shannon și de cântăreața și actrița irlandeză Jessie Buckley.

Aceasta este a doua apariție a prințului Harry la show, după cea din ianuarie 2023, când a promovat cartea de memorii „Spare”. Prima apariție la acest show a atras audiențe record, fiind urmărit în toată lumea.

Anunțul referitor la ediția de miercuri a fost promovat și de Ducesa de Sussex, care a postat pe Instagram un scurt clip în avanpremieră.

Reamintim că Ducii de Sussex trăiesc împreună cu cei doi copii în Montecito, California, după ce au decis să se retragă din activitățile oficiale ale familiei regale în ianuarie 2020.