Filmul care domină topurile Netflix în această iarnă

Un nou titlu domină în această perioadă topurile Netflix: „Jingle Bell Heist”, comedia romantică de Crăciun lansată pe 26 noiembrie 2025, care a reușit să capteze imediat atenția publicului. Filmul american, regizat de Michael Fimognari și scris de scenarista Abby McDonald, propune o combinație atipică între heist movie și poveste festivă, un mix rar întâlnit în producțiile de sezon.

Protagoniștii sunt interpretați de Olivia Holt, în rolul lui Sophie Arbus, și Connor Swindells, care îl joacă pe Nick O’Connor. Cei doi formează un cuplu improbabil, adus împreună de o situație disperată, în preajma Crăciunului.

Din distribuție fac parte și Lucy Punch, în rolul sofisticatei și imprevizibilei Cynthia Hanson, precum și Peter Serafinowicz, magnatul Maxwell Sterling, proprietarul celebrului magazin londonez aflat în centrul acțiunii.

Povestea filmului urmărește două destine complicate. Sophie, o tânără care lucrează în două locuri pentru a-și întreține mama bolnavă, se trezește prinsă într-o situație limită după ce este surprinsă furând bani din magazinul de lux în care lucrează. Nick, un fost angajat al aceluiași magazin, este cel care o descoperă și o șantajează, folosindu-se de accesul neoficial la camerele de supraveghere.

El a fost concediat și condamnat pe nedrept după un presupus furt orchestrat chiar de proprietarul magazinului. Cei doi decid să se alieze pentru a da o lovitură spectaculoasă — o încercare de a recupera bani, dar și de a-și repara propriile vieți.

În jurul acestui fir narativ, producția reușește să îmbine tensiunea unui jaf planificat aproape matematic cu atmosfera caldă și vizuală specifică filmelor de Crăciun. Filmările au început în decembrie 2023, în Londra, oraș ale cărui vitrine, lumini și străzi decorate devin un element vizual important în poveste.

Producția este coordonată de Matt Kaplan pentru ACE Entertainment, companie cunoscută pentru filmele sale adresate publicului tânăr.

„Jingle Bell Heist” are la bază un scenariu cu rezonanță internațională: textul a fost inclus în Black List 2022, celebra listă anuală care selectează cele mai apreciate scenarii neproduse de la Hollywood. Această recunoaștere a dat un impuls suplimentar proiectului, iar filmul păstrează o structură alertă, cu personaje bine conturate și detalii care îmbină drama, umorul și răsturnările de situație.

Distribuția susține dinamica filmului prin interpretări care alternează comedia cu momentele serioase. Olivia Holt aduce sensibilitate personajului ei, aflat între loialitate față de mama bolnavă și imposibilitatea de a ieși dintr-un sistem personal și social care o împinge spre margine.

Connor Swindells construiește un personaj care îmbină vulnerabilitatea cu spiritul rebel, iar aparițiile Lucy Punch adaugă un strat suplimentar de ironie, glamour și imprevizibilitate în poveste.

Filmul nu se limitează la elementele romantice sau la ritmul unui heist movie, ci introduce și teme despre nedreptate, familie și identitate. Relația dintre personaje evoluează odată cu desfășurarea planurilor lor, iar dezvăluirile despre trecutul fiecăruia — inclusiv revelația că Sophie este fiica nelegitimă a lui Sterling — dau poveștii o direcție mai profundă decât cea a unei comedii festive obișnuite.

Lansarea filmului pe Netflix a generat reacții rapide atât din partea publicului, cât și din partea criticilor. Pe Rotten Tomatoes, producția are un scor de 67% pe baza primelor 12 recenzii, în timp ce pe Metacritic a obținut 58/100, semn al unui interes solid, dar cu opinii împărțite. Publicul, însă, a fost vizibil mai entuziast, filmul devenind rapid unul dintre cele mai discutate titluri de sezon.