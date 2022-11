Top 20 filme de Crăciun pe care le poți vedea alături de cei dragi. Comedie, romance și animație, pentru toate gusturile

Top 20 filme de Crăciun cuprinde o gamă largă de subiecte, având de unde alege. Nelipsite dintr-un astfel de clasament sunt seria de patru filme „Singur acasă,” însă și celebrul „Cum a furat Grinch Crăciunul”. Recomandările noastre pot fi văzute atât pe Netflix, însă și pe alte platforme de streaming.

Top 20 filme de Crăciun

1. Singur acasă

Această serie are cele mai multe vizualizări în luna decembrie. Pare să fie preferata tuturor, în ciuda faptul că primul film a fost lansat în urmă cu 32 de ani. O comedie perfectă pentru timpul petrecut în familie, seria de patru filme „Singur acasă” ne prezintă aventurile unui băiețel năzdrăvan în perioada Crăciunului. Fie că este lăsat singur acasă din greșeală, fie că se rătăcește în minunatul New York, puștiul pare să se descurce de minune și pune bețe în roate benzilor de răufăcători.

În anul 2021 s-a lansat filmul „Home Sweet Home Alone”, o reinterpretare a celebrei serii, care nu s-a bucurat de același succes. Nota primită pe IMDb este de 3,6/10.

2. Cum a furat Grinch Crăciunul

Lansată în urmă cu 22 de ani, această animație se află în topul filmelor preferate. În tărâmul magic aflat în interiorul unui fulg de nea se petrec multe lucruri în preajma Crăciunului, o sărbătoare extrem de iubită de locuitori. Un animăluț verde și răutăcios este deliciul filmului, acesta fiind gata an de an să strice sărbătoarea. Micuța Cindy Lou Who reușește să înmoaie inima lui Grinch, ba chiar se leagă o prietenie între cei doi. Nota primită de acest film pe IMDb este de 6,2/10.

3. Un băiat numit Crăciun

În rolul principal îl avem pe Nikolas, un băiat simplu care pornește în aventura vieții lui. Tatăl său pleacă într-o misiune pe tărâmul elfilor, Elfhelm, iar Nikolas merge pe urmele sale. Băiețelul are un ajutor de nădejde în această aventură, șoricelul său de companie. Scenariul filmului este înconjurat de magie, creaturi ciudate și întâmplări comice. Cu puțină speranță și un strop de curaj, Nikolas și prietenii săi ne demonstrează că nimic nu este imposibil. Nota filmului pe IMDb este 6,7/10.

4. Fugi de iubire

Comedia romantică de Crăciun este inspirată dintr-un roman omonim, scris de mai mulți autori. El prezintă povestea unui grup de liceeni, a căror oraș rămâne blocat din cauza unei furtuni de zăpadă. Iubirile ținute în mare secret până atunci se intersectează în niște moduri neașteptate. Este un film perfect pentru adolescenți, presărat cu iubire, situații comice și multă zăpadă.

5. Vacanța

Amanda și Iris sunt două femei total diferite, a căror viață se schimbă radical. În umbra eșecurilor pe plan sentimental, niciuna dintre cele două nu pare să aibă sărbători fericite și liniștite. Totul se schimbă în momentul în care decid să facă schimb de locuințe pentru o perioadă de timp. „Vacanța” este un film care promite povești de dragoste, situații și replici copioase, însă și puțin suspans. Nota primită de acest film pe IMDb este 6,9/10.

6. Expresul polar

Noaptea de Ajun este momentul perfect pentru a pleca în căutarea lui Moș Crăciun. Un băiețel pleacă spre Polul Nord cu un tren numit „Polar Express”. Eroul nostru are parte de multă aventură, însă descoperă și ce înseamnă cu adevărat prietenia și curajul. Nota primită de acest pe IMDb este 6,6/10.

7. Iubiți de sărbători

Comedia romantică îi aduce în prim plan pe Emma Roberts (Sloane) și Luke Bracey (Jackson). Sătui de eșecurile în dragoste și de cicăleala familiei, tinerii decid să formeze un cuplu doar pe perioada sărbătorilor de iarnă. Luând în râs tot ceea ce înseamnă clișeu romantic și încercând să își convingă familia că relația lor este una reală, între protagoniști începe să se lege ceva mult mai profund decât aranjamentul lor. Deși pare o comedie romantică clasică, scenariul este unul destul de interesant și captivant.

8. Cronicele Crăciunului

Kate și Teddy sunt doi frați care încep să aibă bănuieli cu privire la existența lui Moș Crăciun. Pentru a se convinge, pun la cale un plan și îi întind o capcană Moșului pentru a-l putea filma. Lucrurile nu decurg așa cum se așteptau cei doi frați și ajung din greșeală chiar în sania lui Moș Crăciun. Totul se transformă într-o adevărată aventură plină de suspans. Lipsa cadourilor pentru ceilalți copii face situația și mai dificilă.

9. Crăciun cu scântei

Crăciunul este o sărbătoare plină de luminițe și aranjamente care mai de care mai strălucitoare. Din dorința de a-și vedea casa din spațiu, Buddy Hall, proaspăt mutat în cartier, exagerează cu decorarea proprietății sal6e. Comportamentul acestuia îl scoate din sărite pe vecinul său, Steve Finch, un om al tradițiilor. Rivalitatea dintre cei doi aduce multă comedie, însă și lecții de viață. Cum se va încheia acest război al luminițelor de Crăciun?

10. Goana după cadou

În rolul principal îl avem pe Arnold Schwarzenegger, care dă viață unui personaj cu totul diferit față de cele cu care ne-a obișnuit. Acesta este un tată mult prea ocupat cu locul de muncă pentru a putea fi prezent la demonstrația de karate a fiul său, însă realizează greșeala și încercă să se revanșeze. Cea mai mare dorință de Crăciun a fiul său este o figurină Turbo Man, care este sold out la toate magazinele. Căutarea jucăriei devine o adevărată aventură condimentată cu multă comedie și situații neașteptate. În ciuda faptul că a primit nota 5.7/10 pe IMDb, acesta are un număr extrem de mare de vizualizări.

11. Coșmarul dinaintea Crăciunului

Holloweenul și Crăciunul apar în aceeași poveste. Jack Skellington este regele dovleac, însă s-a plictisit de orașul său și descoperă ceva cu totul inedit. Dintr-o întâmplare dă peste Orașul Crăciun și devine captivat de tot ceea ce se întâmplă aici. Dorind să organizeze și el o astfel de sărbătoare în orașul său întunecat, încearcă să convingă creaturile ciudate de Halloween să ajute la pregătirea Crăciunului. Lucrurile nu ies conform planului, însă toată aventura alcătuiește o super comedie animată, atât pe placul copiilor cât și al adulților.

12. Elful

Buddy, un copil dintr-un orfelinat, ajunge din întâmplare în sacul lui Moș Crăciun și apoi în atelierul acestuia. Rămâne alături de elfi la Polul Nord, însă nu pare să fie făcut pentru a-i fi ajutor Moșului. Nu își găsește locul, așa că primește permisiunea să părăsească satul de la Polul Nord și să plece la New York în căutarea tatălui său, care se află pe lista neagră a lui Moș Crăciun. Captivat de efervescența orașului însă dezamăgit de comportamentul tatălui său, Elful are parte de o adevărată aventură și ajunge chiar să se și îndrăgostească. Pe lângă amuzament, filmul ne oferă și momente extrem de emoționante. Nota pe IMDb este 7.0/10.

13. Miracolul de la strada 34

Majoritatea filmelor din listă sunt încadrate la categoria comedie, însă acesta pune mai mult accent pe emoții și trăirile unei fetițe de doar șase ani, Susan. Deși este la vârsta când ar trebui să creadă în Moș Crăciun, mama ei i-a explicat cum stau de fapt lucrurile. Micuța nu se mai așteaptă să primească un cadou de pe lista de dorințe, însă va avea parte de o adevărată surpriză. Îl întâlnește pe adevăratul Moș Crăciun într-un supermarket și primește un cadou nesperat din partea acestuia.

14. Grăsanu’

Moș Crăciun nu mai este acel bătrânel simpatic care face numai fapte bune și oferă copiilor cadouri frumoase. Povestea ne prezintă un personaj complet diferit, pus pe scandal, care ar face orice să își salveze afacerea aflată în declin. Situația se complică atunci când un copil de doar 12 ani neglijat de părinți plătește un asasin pentru a-l ucide pe Moș Crăciun. Motivul crimei este un cărbune, pe care băiatul l-a găsit în ciorap în locul cadoului mult dorit. Acțiunea filmului este una extrem de captivantă și te prinde în poveste.

15. O poveste de Crăciun

Filmul este bazat pe roman cu același nume, scris de Charles Dickens. Ebenezer Scrooge se trezește în dimineața de Ajun văzându-și propria existență. El trebuie să aleagă cum vrea să fie viața sa: una plină de răutăți și amărăciune sau una cu pace și bunătate. Deși este considerat ca fiind un film pentru copii, el are o profunzime incredibilă, devenind captivant și pentru adulți.

16. Poștașul și Păpușarul

Este o comedie animată de Crăciun care ne prezintă povestea lui Jesper, un poștaș nu foarte talentat de pe o insulă aflată deasupra Cerului Artic. Viața lui se schimbă atunci când îl întâlnește pe Klaus, un singuratic care se ocupă cu confecționarea jucăriilor din lemn. Relația celor doi nu se rezumă doar la prietenie, ci au fost aduși împreună pentru a oferi bucurie și speranță locuitorilor de pe insula înghețată.

17. Spărgătorul de nuci și Cele Patru Tărâmuri

Filmul este o adaptare a clasicei povești „Spărgătorul de nuci”. Clara primește de la mama ei decedată o cutie misterioasă încuiată și pleacă în Cele Patru Tărâmuri pentru a găsi cheia. În aventura sa, trebuie să o învingă pe tiranica Mama Ghimbir. Cheia magică aduce armonia într-o lume instabilă. Filmul a fost clasat în topul celor mai bune filme de Crăciun, încasând peste 174 de milioane de dolari la nivel mondial.

18. Marea cursă de Crăciun

Arthur este fiul stângaci a lui Moș Crăciun, însă are bune intenții. Tânărul observă că nava de ultimă tehnologie a tatălui său nu a livrat cadoul unei fetițe și decide să salveze situația. Alături de el în acestă aventură îi sunt bunicul cu un spirit liber și nesăbuit, un tânăr elf obsedat de împachetarea cadourilor și o echipă de reni.

19. Crăciunul cu familia Krank

O comedie savuroasă cu doi părinți care decid să sară peste Crăciun, spre supărarea vecinilor. Această sărbătoare era preferata fiicei lor, însă acum ea este plecată. În timp ce își fac bagajele să plece spre o destinație exotică, primesc un telefon de la fiica lor prin care sunt anunțați că sosește acasă și nu este singură. Cei doi părinți intră în criză de timp, dar au parte de un ajutor nesperat.

20. Operațiunea Crăciun Fericit

Filmul se bazează pe misiunea reală a forțelor aeriene americane „Operațiunea Christmas Drop”, însă prezintă și o frumoasă poveste de iubire. Asistenta unui congresman este trimisă să adune probe pentru a închide o bază a forțelor americane situată pe o insulă tropicală. Dacă la început pare să fie rivala unui șarmant și inimos căpitan, în cele din urmă ajung să facă o echipă minunată împreună.