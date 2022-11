Kira Hagi a fost cooptată în distribuția serialului „Lia”. Fiica marelului fotbalist va juca alături de Vlad Gherman

Noul serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentruAntena 1, „Lia”, îşi completează distribuţia cu alte două nume noi. Este vorba despre Kira Hagi, fiica marelui campion Gheorghe Hagi, şi Vlad Gherman. Cei doi se alătură acestui proiect și vor interpreta rolurile Mira și Andi.

„Anul acesta am început un proiect interesant (un serial) și am bifat până acum multe lucruri pe care le-am făcut pentru prima dată în meseria mea! Personajul pe care îl interpretez, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată”, a povestit Kira Hagi despre noul proiect în care este implicată.

Ea s-a arătat încântată de rolul ce i-a fost atribuit, precizând că acesta o ajută să învețe lucruri noi despre viață, despre relații și despre conflicte. Kira Hagi s-a declarat onorată de faptul că va avea ocazia să colaboreze cu distribuția acestui serial, exprimându-și speranța că va reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor.

„Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. Tot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a mai transmis Kira Hagi într-o postare pe contul său de Facebook.

Kira Hagi, actriță și pictoriță de succes

Kira Hagi a studiat actoria la New York Film Academy și a obținut licența în anul 2017, în Acting for Film. A mai urmat studii aprofundate de actorie şi la Londra, iar ulterior a jucat într-un film de scurt-metraj, „București, te iubesc”.

În prezent, este implicată în mai multe proiecte cinematografice, dar continuă să se preocupe și de pictură.

La finalul lunii octombrie, Kira Hagi a avut o expoziție, „Rădăcini”, care se adaugă altor expoziții, precum cele din Constanţa („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).