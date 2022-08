Top cele mai bune seriale lansate pe platformele de streaming în 2022. Nu trebuie ratate

Platformele de streaming au devenit mai populare ca niciodată în ultimii ani şi în România. Tot mai mulţi oameni preferă să stea în casă pentru a vizioneza filmele şi serialele oferite de aceste servicii. Iar lipsă de platforme de streaming nu ducem lipsă: Netflix, Amazon Prime sau HBO GO.

Deja curg anunțurile, fie că este vorba de continuarea unor seriale deja apărute cu noi sezoane, fie cu apariția unora noi. Mai jos sunt doar câteva dintre cele mai bune seriale care au apărut în 2022 și pe care merită văzute.

Inventing Anna – 2022

Serialul este cu adevărat reuşit. Creatoarei serialului e nimeni alta decât Shonda Rhymes, cea care este în spatele unor seriale precum Bridgerton, Grey’s Anatomy, How to get away with murder sau Scandal. Talentul Shondei de a crea seriale care-ți intră pe sub piele și te țin țintuit de canapea este evident. La fel s-a întâmplat și cu Inventing Anna, lucrat la filigran și jucat impecabil de tânăra artistă care face un rol epocal.

Fideli

Acest serial Netflix este făcut după adaptarea unei cărți. Un roman care a făcut furori în Italia, un best-seller care a generat o întreagă dezbatere în societatea italiană despre ce înseamnă fidelitatea în cuplu. Serialul nu e neapărat o producție romantică, dar este un serial care analizează până în cele mai mici gesturi relația de cuplu, atracția fizică dintre cei doi dar nu numai și flirtează cu trădarea. Serialul analizează, dar deloc teoretic așa cum ar putea suna din alegerea cuvântului “analiză”. Din contră, e o producție cât se poate de vie și senzuală.

Carlo este scriitor și profesor de scriere la o universitate, în timp ce ea, Margherita, este agent imobiliar. El pare că și-a epuizat puterea de creație, dar una dintre studente începe să se apropie de el. De aici apare încet-încet ideea de trădare din partea Margheritei. Nu vă spunem mai multe ca să nu vă stricăm plăcerea de a-l urmări.

Anatomy of a scandal- lansat în aprilie 2022

Bazat pe romanul cu același nume, Anatomia unui scandal spune povestea unei investigații care îl are în centru pe James Whitehouse (Rupert Friend), politician britanic acuzat de viol. Soția lui, jucată de Sienna Miller este convinsă în primă fază de inocența lui. Dar lucrurile se schimbă repede. Serialul este gândit ca o antologie – fiecare sezon va documenta cazuri diferite în care membri ai societății britanice înalte se sustrag regulilor doar pentru că sunt privilegiați.

Dacă mai aveți nevoie de un argument în plus pentru a urmări acest serial fain – este co-creat de nimeni altul decât David E. Kelley, care și-a pus semnătura pe seriale de la Ally McBeal până la Big Little Lies (cu Nicole Kidman și Reese Witherspoon în rolurile principale) și The Undoing (serialul cu Hugh Grant și Nicole Kidman) – ultimele două seriale de succes HBO.

Bridgerton – sezonul 2 lansat în martie 2022

Pentru cei care nu au văzut încă primul sezon, ce vă oferă Bridgerton? E un serial romantic de epocă în stilul adaptărilor după Jane Austen, despre lumea aristocrată din Anglia secolului al XVIII-lea, cu haine superbe, baluri, lorzi și duci galanți și ducese elegante. Dar, cu un twist. Pentru că serialul nu e o producție BBC, ci o producție Shonda Rhymes, creatoarea Grey’s Anatomy. Așa că așteaptă-te la o interpretare fresh a ideii de serial romantic de epocă.

The Midnight Club

Mike Flangan, creatorul serialelor The Haunting of Hill House și Midnight Mass revine cu o altă ecranizare după romanul omonim al scriitorului Cristopher Pike. Serialul ne spune povestea a șapte tineri cu boli terminale care locuiesc într-un loc numit Rotterdam Home, iar în fiecare noapte aceștia se întâlnesc pentru a spune povești înfricoșătoare, promițând că vor comunica unul cu celălalt chiar și dincolo de mormânt. Ei bine, se pare că unul dintre ei face ca această promisiune chiar să devină realitate. Iar lucrurile iau o întorsătură extrem de neașteptată, deci merită să-l vizionați.

Peacemaker

Este o mini-serie de 8 episoade produsă de HBO Max. Actorul John Cena este un super-erou care luptă pentru pace, folosindu-se de orice mijloc posibil. Putem spune chiar că este scopul lui suprem pe pământ! Este un serial pe care iubitorii de filme cu super-eroi îl vor îndrăgi înstant.

În jurul lumii în 80 de zile

Este o producție de 8 episoade ce are la baza deja celebrul roman al lui Jules Verne. Călătorul și eruditul Phileas Fogg este interpretat de David Tennant, valetul loial Jean Passepartout este interpretat de Ibrahim Koma și jurnalista Abigail Fortescue de actrița germană Leonie Benesch.

Interviu cu un vampir

Este un serial marca AMC și este bazat pe romanele regretatei Annei Rice. În primul sezon vei avea parte de 8 episoade pline de intrigi periculoase și scene fierbinți. În distribuție îi vom regăsi pe Jacob Anderson, în rolul lui Louis, și Sam Reid, în rolul lui Lestat.

House of The Dragon

Este un prequel al deja celebrei producții „Game of Thrones”. Acțiunea are loc cu 300 de ani înainte și ne arată povestea Casei Targaryen, precum și a membrilor săi. George R.R. Martin este producător executiv, alături de Ryan

Condal. Printre actorii care fac parte din această distribuție îi vom regăsi pe: Matt Smith, Steve Toussain, Olivia Cooke sau Emma D’Arcy.

The Crown

Producția de succes se va bucura de lansarea celui de-al cincilea sezon în luna noiembrie 2022. Serialul care a câștigat premiul Emmy vine însă cu o modificare majoră care ar putea supăra fanii. Actorii principali au fost schimbați: Imelda Staunton o interpretează pe Regina Elisabeta a II-a, iar Dominic West îl interpretează pe Prințul Charles.

The Sandman

„The Sandman”, serialul lansat de Netflix pe 5 august, ne propune o călătorie fascinantă și pe alocuri terifiantă pentru a explora teme precum trecerea timpului, nemurirea, moartea, dragostea și, după cum sugerează chiar titlul, lumea viselor. Este un serial gotic fantezist care ne prezintă câte puțin din istorie și mitologie. Vom putea vedea referințe către figuri legendare precum Orfeu și William Shakespeare. Producția se anunță a fi un mare succes.

Însoțitoarea de zbor

Un serial marca HBO Max care se bucură de un nou sezon și un real succes. În rolul principal joacă Kaley Cuoco, celebră deja datorită rolului din serialul „The Big Bang Theory”. De data aceasta, simpatica blondină interpretează rolul unei stewardese care este într-o cursă contra cronometru cu un ucigaș plătit, dar și cu FBI. Producția a fost catalogată un „pulp fun” care o să vă țină cu ochii lipiți de monitoare, recomandă postmodern.ro.