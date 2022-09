Gică Hagi este un tată fericit. Fiica sa a făcut un pas uriaș în cariera de actriță

Fiica lui Gică Hagi este o actriță talentată și a anunțat că va apărea într-un film despre viața lui George Enescu. Kira Hagi, în vârstă de 26 de ani, a întruchipat-o pe prinţesa Alice Cantacuzino.

„Tocmai s-au incheiat filmările la pelicula Enescu – Geniul și Prințesa, un film despre viața și iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit și investigat cu această ocazie o altă femeie emblematică a perioadei interbelice.

Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanță, dar şi corespondent de război, în al Doilea Război Mondial. Urmăriți pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aștept premiera!“, a anunțat Kira Hagi pe contul ei de Facebook.



Premiera va fi anul viitor

Fiica lui Gheorghe Hagi nu a oferit mai multe detalii despre primul lungmetraj care prezintă viața marelui compozitor român. Pelicula este regizată de Toma Enache și va avea premiera în 2023.

„Momentan nu vorbesc despre film, a fost doar un teaser, este singurul meu proiect pe care îl promovez. La anul, la premieră voi spune mai multe. Din păcate nu pot spune mai multe, pentru că personajul meu dă destul de multe informaţii despre poveste”, a declarat Kira Hagi.

Toma Enache, care semnează şi scenariul filmului, s-a documentat timp de doi ani, pentru a afla cât mai multe despre povestea de dragoste dintre Enescu şi Prinţesa Maria (Maruca) Cantacuzino şi a felului în care aceasta din urmă i-a inspirat creaţia marelui muzician român, potrivit click.ro.

Și-a dorit mereu să fie actriță

Kira Hagi și-a dorit încă din copilărie să fie actriță și a reușit să termine Academia de Teatru și Film „New York” din Las Vegas. În țară, Kira Hagi joacă în diferite pelicule, predă actorie copiilor cu vârste între 11 și 14 ani și, o dată pe săptămână, prezintă o rubrică la Aleph News, „Smart is the new cool”, prin care se promovează inițiative ale tinerilor români.