Niciodată nu s-ar fi gândit că viața o va duce într-un asemenea punct. Kira Hagi, fiica renumitului sportiv Gică Hagi, va juca alături de Michelle Obama.

Kira Hagi și Michelle Obama, colege de platou

Talentata Kira Hagi va juca alături de fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama. Este vorba de un serial animat, care se numește „Gofre şi Mochi”, unde Kira și Michelle vor dubla vocile a două dintre personaje. Fiica lui Hagi și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare despre acest frumos episod din viața sa.

„Dragi părinți sau mătuși sau unchi sau bunici, ați aflat de “Gofre și Mochi”? Este un serial pe @netflixro, iar eu știu de el pentru că m-am distrat teribil să dublez vocea lui Mochi. Așa că nu mă deranjează, dacă asta e noua mea poreclă! E un serial educativ și amuzant și îl recomand și adulților, e bine să nu uităm să fim copii! ”, a declarat Kira Hagi pe reţelele de socializare.

Kira s-a născut la Barcelona și a copilărit în Istanbul

Mult iubita fiică a regelui Gheorghe Hagi a văzut lumina zilei în Barcelona și a copilărit în Istanbul. Tânăra este actriță la Hollywood, dar a rămas la fel de modestă ca și tatăl său. „Părinții noștri au fost destul de stricți cu noi, desigur în sensul bun al cuvântului. A fost o binecuvântare fiindcă noi am crescut cu un handicap metaforic.

Am fost privilegiați în multe privințe, iar acest lucru poate reprezenta un handicap. Nu am știut ce înseamnă să nu avem mâncare pe masă, nu am știut că înseamnă să mergi cu autobuzul. Am avut de toate, nu am avut nici o grijă și poate de aceea tata și cu mama au fost atât de stricți cu noi. În schimb, pot spune că am avut o relație deschisă cu părinții noștri, atât eu, cât și Ianis”, a afirmat Kira Hagi într-un interviu acordat lui Marius Tucă.

Sursă foto: instagram