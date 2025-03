Monden Detalii despre noul sezon din Insula Iubirii. Emisiunea va fi schimbată în totalitate







Filmările noului sezon din Insula Iubirii, Antena 1, s-au terminat recent, iar Speak a oferit câteva detalii din culise. Pentru ediția din 2025, echipa de producție a ridicat standardele, aducând o abordare vizuală de excepție, o logistică impresionantă și un format inedit.

Noul sezon Insula Iubirii va fi complet diferit

Speak a declarat că noul sezon este mult mai diferit decât cel de anul trecut și că telespectatorii vor avea parte de mari surprize. Artistul a spus că este o emisiune foarte grea și că nu ar putea niciodată să facă față acestor provocări.

Speak n-ar putea participa niciodată

„Am stat acolo, în regie, am văzut vreo trei bonfire, unul era extraordinar. Deși nu prea înțelegi, că n-are legătură cu ce se vede la tv, nu e montat tot… Ce muncă e acolo, eu m-am speriat. E foarte diferit față de sezonul trecut, dar e material.

Eu nici n-am vrut să știu ce se întâmpla acolo, să fie o surpriză acasă. Noi ne-am dus pentru Insulă, știam că nu putem face multe lucruri, dar am luat parte la niște momente pe care nu știu când o să le vedeți. Am aflat o grămadă de chestii, de secrete de producție. E groaznic. Eu n-aș putea să fac asta. E foarte greu.

La Asia Express e mai greu fizic, dar aici e greu că sunt vreo 30 de oameni care participă, și cu ispitele… Se mută și la ei toată aparatura atunci când au ei date-uri. N-am văzut fetele (ispitele), căci noi stăteam aproape de casa fetelor. Cealaltă casă era mult mai departe. Vizual, e cel mai bine sezonul ăsta”, a spus Speak.

Radu Vâlcan, despre noul sezon Insula Iubirii

Și Radu Vâlcan a anunțat că a terminat filmările și că va fi un sezon apetisant. Una dintre surprize este că ispitele de anii trecuți revin cu forțe proastepe în noul sezon.

„Gata! Am terminat filmările! Am ajuns acasă! Am ajuns la tot al meu! Al vostru e pus deoparte, o să fie apetisant! 🙏🏻💪”, a zis el.