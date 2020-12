Kira Hagi a studiat actoria în Statele Unite ale Americii și s-a întors în România, unde vrea să își trăiască visul, acela de a ajunge un mare actor. Singură. Fără sprijinul nimănui. Doar pe propriile puteri.

Despre Kira Hagi, marii actori români au doar cuvinte de laudă. Constantin Kotimanis spune că a aflat despre Kira că este fata marelui Hagi, doar atunci când ea i-a spus asta. “Mi-a spus că e fata lui Hagi și m-a cuprins o emoție”, spune Kotimanis.

Acum, Kira joacă pe scena Teatrului Nottara. De altfel, echipa de filmare de la Pro TV a surprins-o chiar acolo, în timpul unei repetiții. ”George tu mă mai iubești? Nu, nu aceasta e întrebarea. Tu m-ai iubit vreodată? Ce ți-a plăcut la mine în afara de faptul că eram tânără și inocentă și că tatăl meu e cine e”.

S-a născut la Barcelona și a copilărit la Istanbul

Kira Hagi s-a născut pe când Gică Hagi juca pentru Barcelona, uriașul club catalan, iubit de milioane de microbiști. S-a născut la Barcelona și a copilărit în Istanbul. Indiferent ce ar face amintirile tinerei actrițe sunt legate tot de Gheorghe Hagi.

„Îmi aminteasc cum îi scandau numele tatălui meu. Daaa, mii de oameni să-ți strige numele. Practic, strigau. Eu, pentru mine, era doar tata”, spune Kira.

Încă din copilărie, când le-a spus celor din familie că vrea să devină actor, Kira Hagi a crezut că va avea opoziție din partea părinților, dar lucrurile nu au stat deloc așa. „M-a împins să muncesc mai mult, să am niște valori și principii față de muncă, familie”, spune Kira, referindu-se la Gică Hagi.

Și așa, Kira a ajuns la New York unde s-a înscris la celebra Academia de Teatru ”New York Film Academy”, unde a fost admisă în urma unei audiții care a avut loc la Londra. Înainte s-a pregătit cu actorul Filip Ristovski, care i-a prezis că va fi admisă la New York. Și așa s-a și întâmplat. „Mi-au spus că am primit o bursă. Am ieșit din hotel și dansam pe stradă, eram foarte bucuroasă”.

La finalul celor trei ani de școală superioară, Kira Hagi a jucat într-un film, care i-a adus un premiu important. ”Când mă duceam la audiții îmi făceam o listă cu felurile în care mă refuzau. Nu ești foarte bună, e ok, dar nu ești persoana, nu arăți prea bine, arăți foarte bine, dar… Te simți prost pentru o zi și următoarea zi te trezești cu pozitivitate ce să faci? În orice domeniu trebuie să ai perseverență, să iubești și să muncești foarte mult”.

S-a reîntors în România

În America a fost asistent de producător și câștiga suficient încât să se întrețină singură, dar dorul a adus-o acasă.

„Când am plecat, am plecat cu gândul să rămân, după aceea m-am razgândit, pentru că mi-a fost dor de țară și de familia mea și să vă spun sincer iubesc România, o iubesc, sufletul meu e aici”, adaugă Kira.

La Teatrul Nottara, Kira Hagi se simte foarte bine și a jucat până la pandemie în opt reprezentații. ”Cu casa închisă”, spune ea. Despre viața de actor, Kira spune că este una frumoasă care îi permite să se întrețină de una singură, dar cu greu.

„Acum este greu, da… Nu știu ce să vă răspund, dar da. Eu sunt privilegiată și la mine lucrurile sunt bine, nu am stresul de ziua de mâine și-mi pot crea oportunități și le pot construi”, mai adaugă fata lui Hagi.