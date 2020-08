Fiica lui Gheorghe Hagi, fostul mare decar al „Genrației de Aur”, a fost selectată de societatea culturală „Aromânii“ din Bucureşti pentru a promova tradițiile culturii din care provine. Astfel, Kira a publicat o fotografie cu ea îmbrăcată cu un costum de mireasă vechi de un secol.

Costumul i-a aparținut unei alte aromânce celebre, numită Kira Mantsu. Recent, fiica lui Hagi a fost selectată de către o asociație din București pentru a reprezenta femeile aromâne, în cadrul proiectului „Women from different cultures through the eyes of makeup“.

Costumul de mireasă vechi de un seco a fost completat de de un colier din aur, o salbă, ce obișnuia să fie un dar de nuntă de la socru. Cureaua ce apare în costumul tradițional de nuntă se numeşte „ciuprachi“ şi este confecționat din argint şi fir de aur.

Însă ceea ce atrage atenția la apariția surprinzătoare a Kirei Hagi este crucea desenată pe frunte. În trecut, aromânii obișnuiau să-și tatueze copiii până la vârsta de 4-5 ani cu o cruce pe frunte, pentru a-i deosebi de ceilalți creștini, potrivit Antena 3.

„În Europa găsim, de asemenea, răspândită precocitatea tatuajelor la unele populații, de exemplu în Macedonia unde, după cum se spune, pentru a-și recunoaște copiii, pe care adesea ii găseau pe strada victime ale persecuțiilor și macelurilor comise pe vremuri de turci împotriva creștinilor, părinții marcau copiii pe la 5-6 ani cu un tatuaj ce reprezenta o cruce”, susține antropologul Nicolae S. Minovici, în lucrarea „Tatuajele în România”.

Tatuarea crucii pe frunte și mâini a fost un obicei practicat în majoritatea țărilor balcanice de către aromâni. Se pare că simbolul crucii le proteja pe aromânce de haremurile turcești, turcii considerându-le „mutilate” pe femeile cu tatuaje, mai notează sursa citată.

Mai mult, Kira Hagi a devenit profesoară de actorie, după ce a studiat la Academia de Film de la New York și a fost premiată la Los Angeles. Ea le predă actoria copiilor cu vțrste cuprinse între 1 și 13 ani și este foarte apreciată în domeniu.