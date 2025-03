Monden Irinel Columbeanu are planuri mari de vacanță. Unde vrea să meargă fostul milionar







Irinel Columbeanu, fost om de afaceri, a primit aprobarea medicilor de a călători cu avionul, după mai bine de doi ani petrecuți într-un azil de lux din Ghermănești. În această vară, el ar vrea să călătorească în America, planificând o ședere de cel puțin trei luni. Viața sa s-a schimbat complet, iar în prezent locuiește în același azil în care și-a petrecut ultimii ani tatăl său.

Planurile lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu s-a adaptat la noua sa viață, dar dorul de fiica sa, Irina, stabilită în America, îl afectează zilnic. După ce medicii i-au spus că poate zbura din nou cu avionul, fostul om de afaceri și-a făcut planuri să petreacă timp cu aceasta.

Dacă lucrurile vor merge conform planurilor sale, acesta va părăsi azilul pentru o perioadă mai lungă, urmând să locuiască în America pe durata verii.

„Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Columbeanu, pentru Cancan.ro.

Ultima întâlnire a celor doi

Acesta și-a revăzut fiica în urmă cu un an. Tânăra, care plecase din România în 2018, s-a întors în țară pentru a fi alături de tatăl său, iar revederea a fost un moment emoționant pentru amândoi. Fostul om de afaceri a călătorit ultima dată în America înainte de a se muta la azil.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a mai declarat fostul om de afaceri.

Din cauza problemelor de sănătate, inclusiv din cauza celor două accidente vasculare, fostului soț al Monicăi Gabor i-a fost remonadat să nu mai zboare cu avionul, potrivit Canca.ro.