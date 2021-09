Fiica lui Gică Hagi, expoziție de milioane pe Coasta de Azur. ”Viața e atât de neașteptată”

Am mai bifat un vis împlinit! Expun în Vallauris, Franța! Dacă mi-ar fi zis cineva, nu de mult, că voi expune în regiunea Provence – Coasta de Azur și lângă muzeul național Picasso, aș fi spus că e imposibil. Dar viața e atât de neașteptată și iată cum lucrările mele sunt expuse într-o expoziție comună, „Reflections”, alături de două artiste super talentate, Sabina Legănaru și Anca Lefter.„ a spus fiica fotbalistului.

Kira Hagi este fata cea mare a sportivului Gică Hagi. Tânăra a studiat la Internațional British School of Bucharest, dar marea ei pasiune este arta și a hotărât să își urmeze visul la Academia de Film din New York și CIE Advanced level Art&Design. Talentul ei s-a văzut pe micile ecrane în lungmetrajele „Între chin și amin”, „Neidentificat”, „Plain Jane and the Dating Game) și „Fragile”, dar cel mai impresionat moment din carieră a fost când a dublat vocea unui personaj dintr-un serial Netflix în care juca chiar și Michelle Obama.

Kira luptă pentru a avea o carieră de succes și se mândrește cu o nouă realizare, o expoziție pe Coasta de Azur unde își prezintă operele de artă. Munca tinerei se poate admira la câteva sute de metri de Muzeul Național Picasso,în Vallauris, iar o altă surpriză sunt artistele Sabina Legănaru și Anca Lefter care se află acolo.

Tânăra a invitat pasionații de artă la expoziție

„Am mai bifat un vis împlinit! Expun în Vallauris, Franța! Dacă mi-ar fi zis cineva, nu de mult, că voi expune în regiunea Provence – Coasta de Azur și lângă muzeul național Picasso, aș fi spus că e imposibil. Dar viața e atât de neașteptată și iată cum lucrările mele sunt expuse într-o expoziție comună, „Reflections”, alături de două artiste super talentate, Sabina Legănaru și Anca Lefter.

Pentru românii din zonă, voiam doar să vă spun că expoziția este găzduită de Galeria Entree Des Artistes, din 2 septembrie până pe 30 septembrie. Pentru cine are drum, ne vedem acolo! A bientot”, a transmis Kira Hagi pe contul său de socializare.