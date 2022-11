Chris Rock, primul comediant ce va avea un show live pe Netflix. Platforma încearcă să-și diversifice serviciile

Netflix se confruntă cu o concurență acerbă, alte platforme de streaming oferind deja transmisiuni live. De asemenea, decizia vine pentru că se dorește creșterea veniturilor, după ce platforma a avut pierderi de 1,2 milioane de abonați în primul trimestru al acestui an.

Serialul comediantului Chris Rock va fi difuzat la începutul anului 2023, a anunţat joi vicepreşedintele Robbie Praw, care a promis că va fi „un moment de neuitat”.

Decizia face parte din eforturile Netflix de a-și crește veniturile. De asemenea, din noiembrie, Netflix a oferit un nou abonament lunar, mai ieftin, dar cu publicitate, pentru a atrage noi consumatori şi a obţine venituri suplimentare.

Chris Rock is about to make history as the first artist to perform LIVE on Netflix!

The legendary comedian, writer, director, and actor’s newest comedy special will premiere live — globally — in early 2023 on Netflix! pic.twitter.com/U8ozz2BLV1

— Netflix (@netflix) November 10, 2022