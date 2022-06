Jada Pinkett Smith vrea împăcarea dintre Will Smith şi Chris Rock. Mesajul categoric transmis de soția agresorului

Jada Pinkett Smith este dezamăgită de gestul făcut de soțul său la gala premiilor Oscar de anul acesta. Actrița a declarat că speră din tot sufletul ca Will Smith şi Chris Rock să uite controversatul incident și să se împace.

„Sper din tot sufletul ca aceşti doi bărbaţi inteligenţi şi competenţi să aibă oportunitatea de a se reface, a vorbi despre asta şi a se împăca”, a spus Pinkett Smith în cadrul celui mai recent episod al emisiunii sale intitulate „Red Table Talk”, difuzată pe Facebook.

Soţia lui Will Smith a precizat că oamenii „au nevoie de ei” având în vedere „situaţia” din prezent şi că ea cu partenerul său vor continua „să descopere împreună ceea ce înseamnă viaţa”, aşa cum au făcut în ultimii 28 de ani. Cu toate astea, actrița așteaptă momentul în care cei doi se vor împăca.

Soția lui Will Smith oferă explicații

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Red TableTalk”. Jada a discutat și despre alopecie, boala cu care aceasta se confruntă şi pentru care actriţa se afişează cu capul ras, dar şi pretextul glumei făcute de Rock la premiile Oscar.

Înainte de începerea noului sezon al emisiunii sale, Jada Pinkett Smith știa că a venit timpul să discute despre controversata palmă de la premiile Oscar. Aceasta a declarat că a trecut printr-un proces de „vindecare profundă”.

Ce s-a întâmplat cu Will Smith?

Chris Rock nu a oferit explicații pentru gluma făcută, dar nici nu a comentat scuzele prezentate de Smith şi retragerea lui din rândurile membrilor Academiei de Film Americane. Will Smith, recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol principal la actuala ediţie a galei Oscar, nu mai are voie să calce în Academia de Film pentru o perioadă de 10 ani.

„Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administraţie le va considera potrivite”, a spus el.

„Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima zdrobită”, şi-a exprimat regretul Will Smith, potrivit Agerpres.