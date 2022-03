Oscar 2022. Filmul CODA, marele câștigător al galei. Lista completă a premiilor

Pelicula CODA a lui Sina Heder a primit titlul de cel mai bun film al ediției cu numărul 94 a premiilor Academiei Americane de Film, distincția fiind prezentată de Liza Minnelli și Lady Gaga, cunoscutele artiste muzicale.

Glumele din partea gazdelor serii au țintit chiar Oscarul

Amy Schumer, Regina Hall și Wanda Sykes au fost gazdele ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, vedetele făcând glume despre Oscaruri, Globurile de Aur sau despre proiectul „Don’t Say Gay”.

„Anul acesta, Academia a angajat trei femei pentru a fi gazde, deoarece este mai ieftin decât să angajeze un bărbat”, a spus Schumer chiar la momentul de debut al prezentării gazdelor.

Globurile de Aur, ironizate de gazdele de la premiile Oscar

Referindu-se la nominalizarea filmului lui Adam McKay, „Don’t Look Up”, Schumer a spus: „Bănuiesc că membrii Academiei nu s-au uitat după recenzii”.

„Aşteptaţi un minut. Mi-a plăcut filmul acela. Jennifer Lawrence a fost uimitoare în ea. Chiar dacă s-a îngrăşat anul acesta”, spune Schumer.

Celebrul Leonardo DiCaprio, cunoscut pentru acțiunile sale în domeniul protejării mediului, a fost și el ținta glumelor.

„Adică, Leonardo DiCaprio, ce pot să spun despre el? A făcut atât de mult pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice şi a lăsat în urmă o planetă mai curată şi mai verde pentru prietenele lui”, transmite gazda serii.

Cea mai bună actriță în rol principal de la Oscar

Premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal a fost acordat Jessicăi Chastain, pentru rolul jucat în filmul „The Eyes of Tammy Fey”, iar Will Smith a primit statueta pentru „cel mai bun actor într-un rol principal”, în filmul „King Richard”.

După ce comediantul Chris Rock a făcut o glumă despre soția sa, Jada Smith, actorul Will Smith a urcat furios pe scenă și l-a pălmuit pe comediant.

„Vreau să cer scuze Academiei”(…) „Dragostea te face să faci lucruri nebuneşti”, a transmis Will Smith.

Cel mai bun regizor de la premiile Oscar

Jane Campion a primit premiul pentru cel mai bun regizor de film, cu „Power of the Dog”, statueta fiind înmânată de Kevin Costner.

Cel mai bun rol secundar a fost câștigat de Ariana DeBose și Troy Kodsur. Ariana este prima femeie de culoare, queer, care câștigă Oscarul.

„Visele se împlinesc. Vă sunt atât de recunoscătoare”, a spus actriţa cu emoţie. „Anita voastră a deschis calea pentru mii de Anita ca mine”.

Troy Kodsur a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, în filmul „CODA”.

„Nu-mi vine să cred că sunt aici. Mulţumesc Academiei”, a spus Kodsur.

Lista completă a câștigătorilor

Cel mai bun film: „CODA”

Cea mai bună regie: Jane Campion („The Power of the Dog”)

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith („King Richard”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur („CODA”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose („West Side Story”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Drive My Car” (Japonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Encanto”

Cea mai bună scenografie: „Dune”

Cel mai bun scenariu adaptat: „CODA”

Cel mai bun scenariu original: „Belfast”

Cea mai bună imagine: „Dune”

Cel mai bun montaj: „Dune”

Cea mai bună coloană sonoră: „Dune”

Cel mai bun cântec original: „No Time to Die” (interpretat de Billie Eilish pentru filmul „No Time to Die”)

Cel mai bun sunet: „Dune”

Cele mai bune efecte vizuale: „Dune”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Eyes of Tammy Faye”

Cele mai bune costume: „Cruella”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Windshield Wiper”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Long Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised)”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Queen of Basketball”

Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann

Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover.