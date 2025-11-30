Meghan Markle, despre motivele care au făcut-o să-l aleagă pe Prințul Harry

Într-un interviu pentru Harper’s Bazaar, Meghan Markle a discutat despre căsnicia sa cu Prințul Harry și despre impactul mediatic asupra vieții lor. Ducesa a dezvăluit că presiunea constantă a presei a determinat-o să dezvolte strategii pentru a se proteja, subliniind că experiențele dificile i-au întărit limitele personale.

Ducesa de Sussex a subliniat că nimeni nu o iubește mai mult decât soțul ei, iar acest lucru îi oferă siguranța că va fi mereu sprijinită și protejată. În plus, Meghan apreciază calitatea unică a lui Harry, aceea de observa detalii din media pe care ea însăși nu le-ar sesiza, completând astfel modul în care își trăiesc viața împreună.

„Mă iubește atât de îndrăzneț, pe deplin, și are și o altă perspectivă, pentru că vede materiale din media pe care eu nu le-aș vedea. Nimeni nu mă iubește mai mult decât el, așa că știu că întotdeauna va avea grijă să mă protejeze”, a mărturisit Meghan.

Meghan și Harry, ambii în vârstă de 41 de ani, s-au întâlnit pentru prima dată în 2016, iar doi ani mai târziu au oficializat relația printr-o nuntă regală spectaculoasă. Din căsătoria lor s-au născut doi copii: fiul lor, Prințul Archie, care are acum 6 ani, și fiica, Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani.

Reamintim că în ianuarie 2020, cuplul a anunțat pe contul lor de Instagram că se retrag din rolul de membri „seniori” ai familiei regale, dorind să urmeze proiecte independente și să devină autosuficienți din punct de vedere financiar.

Meghan Markle și Prințul Harry au făcut din masa de prânz un ritual al familiei, petrecând împreună acest moment aproape în fiecare zi. După ce au părăsit Regatul Unit, cuplul a locuit mai întâi în Canada, înainte de a se stabili definitiv în Montecito, California.

Această mutare a implicat renunțarea la protecția acordată anterior de echipa de securitate britanică, finanțată din fonduri publice. Deși Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie ocazional, începând cu 2020, copiii lor nu au mai călătorit din 2022, măsură menită să le asigure siguranța. În aprilie, Harry a pierdut un proces în instanță legat de această situație.

Meghan Markle a vorbit și despre modul în care viața ei s-a transformat de când se află sub lumina reflectoarelor. Ea a explicat că a descoperit „modalități diferite” de a se proteja, fie prin autoconservare, fie printr-un proces natural de maturizare.

Unul dintre aceste mijloace de protecție îl reprezintă lucrul de acasă, pe care îl descrie ca pe un adevărat „lux”, deoarece îi permite să petreacă mai mult timp alături de copiii săi.

„Biroul meu este chiar lângă bucătărie, și îmi place că pot lucra de acasă”, a povestit Meghan. Ea a adăugat că fiica sa, Lilibet, se așază adesea în poala ei în timpul întâlnirilor, fie că este vorba despre activități legate de relații publice și private pentru brandul ei, fie despre proiecte creative.

Când a fost întrebată ce valori speră să transmită copiilor urmărindu-i munca, Meghan a subliniat că își dorește să înțeleagă „importanța curajului”. „Au văzut asta chiar de la început, când dulceața era într-o oală care clocotea pe aragaz”, a explicat ea, referindu-se la linia ei de produse lifestyle, As Ever. „Când ești tânăr, ai tendința să fii mai neînfricat. Pe măsură ce ne maturizăm, pierdem o parte din acel curaj”.

De când a părăsit viața regală, Meghan Markle și-a construit o carieră independentă cu pași siguri chiar dacă au fost mereu criticați. Pe lângă lansarea „As Ever”, ducesa a înființat în 2020 organizația non-profit „Archewell Foundation”, a semnat contracte importante cu Spotify și Netflix și a prezentat recent al doilea sezon al serialului său despre lifestyle, „With Love, Meghan”.

În acest sezon, un episod special de sărbători va oferi telespectatorilor o privire asupra modului în care Meghan și Harry își organizează întâlnirile de familie și împărtășesc sfaturi practice pentru a crea momente memorabile în cea mai aglomerată perioadă a anului.

„A fi gazdă înseamnă să-i faci pe oameni să se simtă confortabil și să se bucure de fiecare detaliu care aduce bucurie”, explică Meghan în trailerul lansat la începutul lunii. Cu această abordare, cuplul nu face altceva decât să îmbine tradiția cu propria viziune despre sărbători pline de căldură și relaxare, dar nu oricum, ci făcând bani.