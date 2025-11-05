Stilul Victoriei Beckham la întâlnirile regale. Ce se ascunde în spatele alegerii unei singure culori

Victoria Beckham a devenit cunoscută nu doar pentru talentul ei în modă, ci și pentru alegerile vestimentare foarte atent studiate. Un detaliu care nu trece neobservat este preferința ei pentru ținute monocrome atunci când se întâlnește cu membrii Familiei Regale. Stilista vedetelor Ciara Russell a dezvăluit arma secretă a Victoriei atunci când vine vorba de evenimentele Casei Regale britanice.

Ciara Russell a explicat în exclusivitate pentru Express ce se află în spatele eleganței desăvârșite a Victoriei Beckham la aparițiile publice: o nuanță care nu dă greș niciodată: bleumarinul.

Marți, fosta Spice Girl și creatoare de modă a impresionat la Castelul Windsor, susținându-l pe soțul său, David Beckham, în momentul în care acesta a fost înnobilat de Regele Charles. Victoria și-a păstrat „arma sa secretă” în materie de stil, alegând din nou o ținută bleumarin: o rochia midi pe care a purtat-o a fost o demonstrație de rafinament discret, cu umeri ușor descoperiți care combinau perfect linia modernă cu eleganța clasică.

Deși designerul nu a fost confirmat, se presupune că piesa provine din colecția ei, Victoria Beckham, cu prețuri care ajung până la aproximativ 1.290 de lire sterline pentru modele similare. Această alegere nu este întâmplătoare. La 51 de ani, Victoria continuă tradiția de a purta bleumarin la majoritatea evenimentelor regale importante, transformând culoarea într-un simbol al eleganței sale constante.

De la nunta Prințului William cu Kate Middleton în 2011, la ceremonia de căsătorie a Prințului Harry cu Meghan Markle în 2018 și până la banchetul de stat organizat anul trecut pentru Emirul Qatarului, Victoria a avut mereu o prezență remarcabilă în bleumarin. Această culoare pare să fi devenit semnătura ei vestimentară la evenimentele de rang înalt.

Dar care este motivul pentru care rămâne fidelă acestei nuanțe? Stilista vedetelor, Ciara Russell, explică faptul că alegerea repetată a bleumarinului de către Victoria nu este doar o decizie estetică, ci și o expresie a încrederii, bunului gust și a respectului pentru eticheta regală.

„Bleumarinul i se potrivește perfect. Este o nuanță rafinată, clasică și niciodată excesivă, exact cum se îmbracă Victoria. La evenimentele regale, reușește să fie elegantă fără efort și să arate respect, iar bleumarinul o ajută să mențină acest echilibru. Este o culoare care atrage privirile discret, dar cu impact, și de aceea are o prezență atât de puternică”, a explicat Russell.

Specialista subliniază că, „dincolo de latura estetică, bleumarinul are și o încărcătură simbolică, fiind astfel o alegere ideală pentru aparițiile oficiale și angajamentele regale”.

Culoarea bleumarin continuă să fie sinonimă cu rafinamentul și eleganța, după cum subliniază experta în modă Ciara. „Este o nuanță care inspiră încredere și eleganță, exact mesajul potrivit pentru o apariție la un eveniment regal”, a explicat ea.

În contexte regale, unde atenția trebuie să fie atent calibrată, alegerea culorii potrivite devine esențială. „Bleumarinul este o alegere politicoasă: nu domină încăperea, dar reușește să creeze o prezență impecabilă. Această nuanță reprezintă un echilibru între respect și stil personal”, a mai spus Ciara.

Pentru Victoria, bleumarinul se aliniază perfect cu identitatea brandului său de modă. Ciara explică și de ce ea evită negrul în favoarea acestei culori: „Negrul poate părea uneori dur, în timp ce bleumarinul oferă o notă mai blândă și contemporană. Este elegant, dar și modern, exact combinația pe care Victoria o caută.”

Chiar și Prințesa Kate, recunoscută pentru preferința sa pentru bleumarin, purtând această culoare la anunțul logodnei, reflectă aceeași apreciere pentru farmecul atemporal al nuanței. „Atât Victoria, cât și Kate înțeleg valoarea bleumarinului: șic, de încredere și întotdeauna fotogenic”, a adăugat Ciara. „Ambele știu să se îmbrace pentru ocazie, iar bleumarinul a devenit un simbol al eleganței britanice”, a concluzionat Ciara Russell.