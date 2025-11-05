Victoria Beckham își schimbă numele. Decizie luată imediat după ce David a fost înnobilat

Victoria Beckham pare pregătită să marcheze un nou capitol în viața sa de familie. După ce soțul său, legendarul fotbalist David Beckham, a fost înnobilat de Casa Regală a Marii Britanii, fosta membră a trupei Spice Girls ia în considerare o schimbare surprinzătoare: adoptarea unui nou nume, în ton cu titlul nobiliar al soțului ei, potrivit Express.

Fostul căpitan al naționalei Angliei se afla pe lista pentru titlul de cavaler încă din 2011, însă distincția i-a fost confirmată abia anul acesta, fiind trecut pe lista de onoare publicată cu ocazia zilei de naștere a Regelui Charles. Distincția vine ca o recunoaștere a contribuțiilor sale remarcabile atât în sport, cât și în activitățile caritabile pe care le-a susținut de-a lungul anilor.

Potrivit apropiaților cuplului, decizia ar fi una simbolică, menită să reflecte mândria și respectul Victoriei față de realizările lui David, dar și pentru unitatea familiei lor, care a rămas în atenția publicului de peste două decenii. Victoria, care și-a construit un nume în modă și afaceri, nu ar renunța complet la identitatea sa profesională, însă ar putea adăuga un element surpriză care să întărească statutul nou dobândit de soțul ei.

Castelul Windsor a fost, marți, scena unui moment istoric pentru familia Beckham. David Beckham a fost înnobilat de Regele Charles al III-lea, primind oficial titlul de cavaler, iar soția sa, Victoria, a acceptat, potrivit tradiției britanice, noul statut onorific de „Lady Beckham”.

Victoria Beckham, fosta membră a trupei Spice Girls și o figură influentă în industria modei, a adoptat la rândul ei titlul ceremonial, devenind „Lady Beckham”. Deși această modificare de nume nu este obligatorie, creatoarea de modă a acceptat-o cu bucurie.

La momentul anunțului oficial, făcut în luna iunie, Victoria și-a exprimat mândria într-o postare emoționantă pe Instagram: „Întotdeauna ai fost cavalerul meu în armură strălucitoare, dar acum e oficial. Sir David Beckham!”, a scris ea.

„Ce onoare! Nu aș putea fi mai mândră de tine. Devotamentul tău față de țară, muncă, pasiune și, mai ales, familie, nu a încetat niciodată să mă inspire”, a adăugat Victoria în mesajul ei.

David Beckham a trăit un moment profund emoționant la anunțul oficial al distincției, mărturisind: „Am crescut în estul Londrei, într-o familie în care patriotismul era o valoare de bază. Părinții și bunicii mei erau extrem de mândri că sunt britanici, iar pentru mine este de necrezut că primesc o onoare atât de înaltă”.

Drumul fostului fotbalist către titlul de cavaler nu a fost însă lipsit de obstacole. Beckham a fost vizat de autoritățile fiscale britanice pentru încercări de evitare a taxelor. În urma acestui scandal, a determinat Casa Regală britanică să blocheze temporar includerea sa pe lista celor propuși pentru distincția regală.

În 2017, după pierderea procesului privind schema fiscală, reputația sa a fost afectată si mai mult după publicarea unor e-mailuri în care Beckham își exprima nemulțumirea față de refuzul onorului, folosind un ton vehement. Documentele respective arătau că sportivul critica comisia responsabilă de acordarea distincțiilor, numind-o „nerecunoscătoare” și afirmând că nu îl mai interesează să fie înnobilat.

În ciuda acestor controverse, reprezentanții lui Beckham au negat acuzațiile, susținând că informațiile apărute în presă erau trunchiate și scoase din context. După multe discuții și speculații, în 2025, Regele Charles al III-lea l-a inclus pe David Beckham pe lista oficială a persoanelor care primesc titlul de „Sir”, în semn de apreciere pentru contribuțiile sale excepționale în sport și pentru implicarea constantă în proiecte caritabile.