David Beckham, dat de gol de soție: obiceiul care strică atmosfera în dormitor

Victoria Beckham a făcut o dezvăluire amuzantă și neașteptată despre viața privată alături de soțul ei, fostul fotbalist David Beckham. Într-un interviu recent, fosta membră Spice Girls a vorbit sincer despre un obicei enervant pe care David îl are în dormitor, potrivit metro.co.uk.

După mai bine de 25 de căsnicie, Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, și fostul star al fotbalului mondial, David Beckham, în vârstă de 50 de ani, continuă să capteze atenția publicului. Relația lor rămâne una dintre cele mai admirate și urmărite din lumea celebrităților.

La scurt timp după lansarea documentarului Netflix care a scos la lumină detalii intime din viața familiei Beckham, fosta membră Spice Girls a oferit un nou moment savuros fanilor. Victoria a povestit cu umor despre ce face David în dormitor, nu în sensul romantic.

Dar creatoarea de modă a respins ideea de a dormi în camere separate, spunând că acest lucru nu ar fi „sănătos”, motiv pentru care a ales să accepte sforăitul și să-și pună dopuri în urechi.

Deși nu este un mare consumator de televiziune, Victoria Beckham a recunoscut că, în rarele momente de relaxare, preferă alte forme de divertisment. De curând, ea și soțul său, David Beckham, au apărut în serialul Tulsa King, semnat de Sylvester Stallone, difuzat pe o rețea americană de televiziune.

„Nu prea ne uităm la televizor”, a mărturisit fosta membră Spice Girls, adăugând că ea și David împărtășesc mai degrabă pasiunea pentru podcasturi. În plus, Victoria a dezvăluit cu umor că serile sale se încheie adesea cu un thriller bun citit în pat, glumind că David ar trebui „să doarmă cu un ochi deschis”.

Dezvăluirile au venit într-un moment de maximă expunere mediatică, odată cu lansarea documentarului biografic în trei părți care îi poartă numele. Producția a fost apreciată pentru sinceritatea dezarmantă și tonul autoironic prin care Victoria își arată latura nevăzută de până acum.

Protagonista noului documentar Netflix și-a deschis complet sufletul în fața camerelor, mărturisind că pentru prima dată a fost forțată să își analizeze cu adevărat trecutul, trăirile și deciziile care i-au conturat viața.

„A fost un exercițiu intens. Au fost momente în care am râs, altele în care am simțit frustrare, pentru că am încercat să accesez amintiri pe care poate le-am îngropat de mult. A fost un fel de terapie care a durat un an întreg”, a spus vedeta.

Modul de filmare, descris de protagonistă ca fiind „eliberator, dar inconfortabil”, a reprezentat un punct de cotitură în viața ei. „Am intrat în proiect definindu-mă drept o obsedată de control. Am ieșit, însă, cu o nouă înțelegere despre mine – sunt tot eu, dar cu o altă perspectivă, una mai împăcată cu incertitudinea”.

Lipsa controlului total asupra producției a fost, de altfel, una dintre cele mai mari provocări. „Sunt obișnuită să coordonez totul – de la apariții publice la detalii logistice. Cu acest documentar, însă, a trebuit să renunț. Și, spre surprinderea mea, mi-a adus liniște”,a punctat creatoarea de modă.

Anna Wintour, redactor-șef la Vogue, a declarat: „Să renunți la control este, pentru un lider, un act de mare curaj. Am văzut-o evoluând, iar acest documentar nu e doar despre trecutul ei, ci despre maturitate.”

Tom Ford, designer și regizor: „Este greu să-ți vezi viața desfășurată ca un film, dar atunci când o faci cu onestitate, rezultatul poate fi profund. A fost o revelație să o văd așa”.

Donatella Versace a fost impresionată de vulnerabilitatea afișată: „O cunosc de mult timp, dar acest film mi-a arătat o față a ei pe care n-o știam. Puterea nu stă doar în imagine, ci și în sinceritatea cu care îți porți cicatricile.”

Eva Longoria, actriță și regizoare, a fost printre primele care au vizionat documentarul în avanpremieră: „M-a emoționat până la lacrimi. Nu e doar un film despre o celebritate, e un manifest despre regăsire și vindecare”.