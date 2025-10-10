Netflix impresionează cu o nouă dramă: Criticii îl numesc „filmul deceniului”

Inspirat din nuvela semnată de Denis Johnson, „Train Dreams” (Trenul din vis) redă povestea emoționantă a vieții lui Robert Grainier (interpretat de Joel Edgerton, nominalizat la Globul de Aur), un om obișnuit prins în vâltoarea transformărilor majore care au marcat începutul secolului XX în America, potrivit netflix.com.

Rămas fără părinți încă din copilărie, Robert Grainier își petrece tinerețea muncind în pădurile din nord-vestul Statelor Unite, acolo unde rețeaua feroviară se extinde vertiginos. Printre păduri dense și munți, trăiește și lucrează alături de alte persoane la fel de puternice ca natura care-i înconjoară.

După o relație discretă, dar profundă, o ia de soție pe Gladys (interpretată de Felicity Jones, nominalizată la Oscar) și împreună își construiesc un cămin modest. Totuși, natura muncii sale îl ține departe de familie, până când o tragedie îi răstoarnă complet existența.

Pe fundalul unei Americi aflate în plină transformare, „Trenul din vis” devine mai mult decât povestea unui om, este un elogiu adus unei epoci dispărute, a unei lumi în care simplitatea ascundea adesea forțe colosale.

Filmul explorează cu sensibilitate durerea pierderii, legătura cu natura și capacitatea omului de a găsi sens chiar și atunci când totul pare pierdut. Este, în același timp, o meditație asupra trecutului și un portret liric al celor care au clădit, fără să știe, viitorul națiunii.

„Este o poveste cu adevărat specială și pare unică prin faptul că este vorba doar despre viața acestei persoane”, a explicat regizorul filmului Clint Bentley.

Producția reunește actori de renume, printre care Joel Edgerton, nominalizat la Globul de Aur, Felicity Jones, Kerry Condon și William H. Macy, toți cu nominalizări la Premiile Oscar. Din distribuție mai fac parte Nathaniel Arcand, Alfred Hsing, iar rolul naratorului este interpretat de Will Patton.

Drama „Train Dreams” a fost primită cu entuziasm de critici, obținând un scor remarcabil de 98% pe Rotten Tomatoes: „Este unul dintre marile filme ale anului. În timp, va deveni unul dintre cele mai bune din ultimul deceniu. Este o capodoperă”. Mai trebuie amintit că filmul va ajunge pe Netflix pe 21 noiembrie.