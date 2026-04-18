Actorul care a impus modelul emisiunilor pentru copii după 1990

Actorul Eugen Cristea a rămas în conștiința a generații de copii români prin prestația sa din televiziunea națională. Firea sa deschisă, vocea blândă, cu tonalități deschise, zâmbetul afișat mereu l-au recomandat printre „actorii fără vârstă”. S-a născut la București pe 18 aprilie 1952. A fost căsătorit cu marea actriță Cristina Deleanu, actriță de referință din România care ne-a părăsit pe 15 mai 2025.

În 1976, a fost absolvent al IATC. Din 1976 și până în 1980 a jucat în Timișoara pe scena Naționalului din Capitala Banatului.

Din anul 1980, a venit la București unde a jucat pe scena Teatrului Național până la pensionare. A jucat în nenumărate piese de teatru de-a lungul unei cariere care atinge în acest an borna a cinci decenii de activitate.

Unul din cele mai cunoscute roluri, a fost cel din piesa de teatru din dramaturgia sârbă „Doamna Ministru”, unde el a jucat rolul ginerelui eroinei principale, rol jucat de regretata Tamara Buciuceanu-Botez. Piesa a fost scrisă în 1929 de către dramaturgul Branislav Nušić. Piesa a fost dramatizată la Radio încă din 1956. Eugen Cristea a jucat în forma dramatizată de către regizorul Dan Puican, în 2006.

Actorul Eugen Cristea este cunoscut dintr-o suită de filme în care a jucat. A jucat în „Colierul de turcoaze”, „Enigmele se explică în zori”, „Neînvinsă-i dragostea”, înainte de 1989.

După 1989, a jucat în „E pericoloso sporgersi”, „Asfalt tango” ca filme artistice. A jucat și în serialele de televiziune „Regina” și „State de România”, în rolul Venus.

Deși era un mare actor de teatru, Eugen Cristea s-a implicat în proiecte de televiziune. Cele mai cunoscute au fost emisiunea-concurs „Feriți-vă de măgăruș!” și emisiunea ”Kiki Riki Miki”, unde a făcut echipă cu un alt artist, cunoscutul Horia Brenciu, ambii prezentarori jucând alături de mai mulți copii.

Aceste emisiuni rivalizau cu emisiunea „Abracadabra” tot de la TVR, prezentată de actorul Mihai Râlea sau cu emisiunea concurs Tip Top Minitop prezentată de regretatul Ioan Luchian Mihalea. O vreme, Dan Bitmann și Anca Țurcașiu au prezentat emisiunea „Ba da, Ba nu”. Actorul Mihai Gruia Sandu a prezentat emisiunea „Arlechino”.

Grație vocii sale, actorul Eugen Cristea a lucrat și în proiecte de desene animate, dând glas unor personaje animate precum Flintheart Glomgold.

De departe însă, actorul Eugen Cristea a intrat în casele noastre prin intermediul radioului. Colaborează cu Radio România încă din anul 1961, deci de 64 de ani, fiind nelipist de la „Unda veselă”, „Clubul voioșiei”.

A colaborat cu producătoarea Marina Almășan în proiecte TV precum Ceaiul de la ora 5, Arca Marinei, Personalul de Costinești. A mai prezentat și emisiunea „Ghici cine vine la mine?”