Actorul care a fost la un pas să piardă totul din cauza alcoolului și drogurilor

Bradley Cooper, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, a trecut printr-o perioadă dificilă în care dependențele de alcool și droguri i-au afectat viața personală și profesională, potrivit declarațiilor sale.

Succesul său în cinematografie, cu roluri memorabile în filme precum A Star Is Born, American Sniper sau Silver Linings Playbook, nu a fost niciodată separabil de provocările cu care s-a confruntat în viața privată. Actorul a povestit de nenumărate ori despre luptele sale, oferind publicului o perspectivă sinceră asupra impactului pe care excesele îl pot avea asupra carierei și sănătății mentale.

Problemele lui Bradley Cooper cu alcoolul și drogurile au început în perioada adolescenței și au continuat în primii ani ai carierei sale la Hollywood. Actorul a recunoscut că a folosit alcoolul și substanțele pentru a face față presiunii industriei cinematografice și anxietății sociale.

Această perioadă a fost marcată de excese care au avut consecințe serioase asupra relațiilor sale personale. Prietenii apropiați și membrii familiei au observat schimbările de comportament, iar colegii de film au declarat că Bradley a avut momente în care nu era ușor de colaborat.

În ciuda talentului său evident și a angajamentului său profesional, dependențele au amenințat să-i saboteze cariera.

Momentul de cotitură pentru Bradley Cooper a venit după ce a realizat că stilul său de viață nu mai era sustenabil. În jurul anului 2004, actorul a început un proces de recuperare și reabilitare, apelând la programe de suport și terapie.

El a decis să se concentreze pe sobrietate, să-și reevalueze prioritățile și să construiască o viață mai echilibrată. Procesul nu a fost niciodată simplu și a presupus disciplină strictă, sprijin constant și, mai ales, dorința sinceră de a se schimba.

Bradley Cooper a dezvăluit în interviuri recente că, de la momentul în care a ales să devină sobru, a trecut prin numeroase provocări, însă beneficiile au fost evidente în toate aspectele vieții sale.

„Este o luptă continuă, dar acum mă simt mult mai prezent, mai concentrat și mai capabil să gestionez atât cariera, cât și relațiile personale”, a spus actorul.

Acesta a spus că sobrietatea nu doar că i-a oferit claritate, dar l-a ajutat să se apropie mai mult de fiica sa, să-și consolideze prieteniile și să-și dedice energia proiectelor artistice care contează cu adevărat.

Unul dintre aspectele remarcabile ale parcursului său este modul în care Bradley Cooper a reușit să transforme experiențele negative în surse de motivație profesională. În filmele sale, intensitatea emoțională pe care o transmite pe ecran este adesea influențată de trăirile personale.

Actorul a mărturisit că sobrietatea l-a ajutat să se concentreze asupra dezvoltării personajelor și asupra interpretării autentice, fără a fi afectat de stările generate de dependențe.

Cooper a devenit, de asemenea, un exemplu pentru cei care se confruntă cu probleme similare, discutând deschis despre cum a găsit echilibrul între carieră și viața personală. Participarea sa la diverse interviuri, precum și la discuțiile despre sănătatea mentală și dependențe, a contribuit la normalizarea dialogului despre subiecte adesea stigmatizate.

Bradley Charles Cooper s-a născut pe 5 ianuarie 1975, în Filadelfia, Pennsylvania, SUA. A crescut într-o familie de clasă mijlocie și a fost pasionat de actorie încă din copilărie. A studiat la Georgetown University, unde a obținut o diplomă în Engleză, înainte de a-și continua formarea la Actors Studio Drama School din New York, unde a obținut un Master în Arte.

Cariera sa a început cu roluri secundare în filme și seriale de televiziune, însă Cooper a atras rapid atenția prin interpretări remarcabile și o prezență carismatică pe ecran. Primul său rol important a fost în comedia Wedding Crashers (2005), însă consacrarea a venit odată cu filme precum The Hangover (2009) și Silver Linings Playbook (2012), pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar.

Ulterior, a fost apreciat pentru rolul din American Sniper (2014) și pentru regia și interpretarea din A Star Is Born (2018), care i-a adus noi nominalizări și premii.

Bradley Cooper este cunoscut și pentru implicarea sa în proiecte caritabile și pentru sprijinul acordat organizațiilor dedicate sănătății mentale și luptei împotriva dependențelor. Actorul a spus că nu mai merge deloc în cluburi sau la evenimente în care se consumă alcool și că preferă să petreacă timpul în natură.