„Beef” revine pe Netflix cu sezonul 2 și o poveste plină de suspans

Netflix readuce în prim-plan succesul „Beef” („Râcă”), de această dată într-o formulă cu totul nouă. Noul sezon are o distribuție de top, cu Oscar Isaac și Carey Mulligan în rolurile centrale, informează Tudum.

Mai exact, al doilea sezon al serialului american „Beef” a fost lansat pe Netflix, toate cele opt episoade fiind disponibile acum. Creatorul Lee Sung Jin promite că temele centrale ale producției, furia reprimată și conflictele între generații, rămân în prim-plan și în noua etapă a poveștii. De această dată, serialul aduce o poveste complet nouă și o distribuție diferită față de primul sezon.

Sezonul al doilea al serialului „Beef” mizează pe o distribuție amplă și surprinzătoare, în care mai multe cupluri aparent fără legătură ajung, treptat, să fie prinse într-o rețea comună de tensiuni, dorințe și conflicte. Deși la început par povești paralele, cele opt episoade transformă totul într-un ansamblu compact, aproape ca o „matrioska rusească” în care fiecare strat ascunde noi forme de resentiment, ambiție și violență latentă.

În centrul poveștii se află Josh și Lindsay, interpretați de Oscar Isaac și Carey Mulligan, un cuplu milenial care și-a proiectat viitorul în jurul deschiderii unei pensiuni în Ojai, proiect blocat însă de stagnare și frustrări acumulate. În contrapunct, generația Z este reprezentată de Austin și Ashley, jucați de Charles Melton și Cailee Spaeny, doi tineri prinși într-o relație de dependență emoțională, în care apropierea maschează o lipsă profundă de cunoaștere reciprocă.

Dintr-un alt registru social și generațional, apar personaje precum președinta Park, interpretată de Youn Yuh-jung, o figură influentă din lumea afacerilor coreene, și Dr. Kim, jucat de Song Kang-ho, a cărui relație aparent comodă și hedonistă cu luxul ascunde dezechilibre fragile.

În paralel, cuplul format din Troy și Ava, interpretați de William Fichtner și Mikaela Hoover, explorează tentațiile unei vieți opulente la Monte Vista Point, unde atracția pentru confort și statut social devine motorul relației lor.

Toate aceste fire narative se intersectează într-un club de țară strălucitor, decor central al sezonului, unde diferențele de clasă, vârstă și aspirații se ciocnesc constant. Serialul ridică întrebări despre bani, identitate și mecanismele prin care fiecare generație își justifică propriile compromisuri, idee sintetizată de creatorul și showrunnerul Lee Sung Jin: fiecare generație pornește cu iluzia că nu va repeta tiparele celor dinainte, dar ajunge inevitabil să le înțeleagă prin presiunea realității economice și sociale.

Punctul de cotitură apare când Austin și Ashley asistă, fără să vrea, la o confruntare violentă între Josh și Lindsay. De aici înainte, relațiile se destabilizează, iar consecințele se propagă în lanț, amenințând echilibrul tuturor personajelor implicate.

Josh este directorul general al clubului exclusivist Monte Vista Point, un spațiu select de tip country club. Trăiește în Ojai împreună cu soția sa, Lindsay, încercând să mențină o imagine de stabilitate atât la serviciu, cât și în viața personală.

Totul se schimbă atunci când doi angajați mai tineri asistă la o ceartă tensionată între cei doi soți, moment care declanșează o serie de evenimente ce scot la iveală vulnerabilitățile lui Josh, dar și un plan ascuns de deturnare a fondurilor clubului.

„Josh încearcă să-i țină pe toți membrii clubului fericiți și îi place să fie tipul care poate spune: «Te am, omule»”, explică scenaristul Lee. „Acasă, se confruntă cu presiuni financiare, iar căsnicia lui este într-un punct critic. Încearcă să o salveze, dar pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai dificil.”

Lindsay a avut o carieră în companii de top din zona lifestyle și design, precum Oliver Peoples și Soho House, iar în prezent lucrează ca designer de interior. Provine dintr-o familie englezească înstărită, un detaliu subtil sugerat chiar și de numele câinelui ei, Burberry.

În prezent, se confruntă cu destrămarea căsniciei și cu o criză a vârstei mijlocii care îi răstoarnă complet reperele personale și profesionale.

„Pentru mine, sezonul 2 explorează ideea de sens și de împlinire”, spune Carey Mulligan. „Ești definit de relațiile tale? De carieră? De statut? De bani? Și când ajungi în punctul în care trebuie să te împaci cu ceea ce ai, ce înseamnă asta, de fapt?”

Austin este fost jucător de fotbal american la nivel universitar, ajuns în prezent antrenor personal și angajat part-time la clubul de țară. Are o personalitate relaxată, dar viața lui începe să se complice pe măsură ce tensiunile dintre Josh și Lindsay se infiltrează în relația sa cu Ashley. În timp, apar fisuri, iar micile neadevăruri și conflictele se acumulează.

„El se află într-un echilibru fragil între dependență emoțională și dorința de a face ce este corect”, spune Charles Melton.

Personajul său are și o dimensiune identitară importantă: Austin este jumătate coreean. Această alegere narativă deschide o discuție despre identitate culturală și apartenență, mai ales după ce intră într-o nouă etapă a vieții alături de logodnica sa albă, Ashley.

Ashley lucrează la rulota de băuturi a clubului și este logodită cu Austin de aproximativ un an și jumătate. Confruntată cu nesiguranța financiară și nevoia urgentă de asigurare medicală pentru o intervenție, ea ajunge să vadă în conflictul dintre Josh și Lindsay o posibilă cale de a-și îmbunătăți situația.

„Ashley se teme că nu va avea viața pe care a visat-o”, spune Cailee Spaeny. „Odată ce descoperă o cale de ieșire, nu se mai poate opri. Devine o obsesie care o consumă treptat.”